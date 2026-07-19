Qué necesita Messi para ser el goleador del Mundial 2026: los criterios de desempate con Mbappé

El mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, busca este domingo repetir la hazaña de Qatar 2022 y consagrarse bicampeón del mundo. Sin embargo, tras los dos goles que marcó Kylian Mbappé frente a Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial 2026, le complicó las cosas al 10 en la pelea por la Bota de Oro, una de las pocas distinciones que todavía no consiguió en su exitosa carrera.

Con el doblete en la derrota por 6-4 ante el combinado británico, Mbappé superó en la tabla de goleadores del certamen a Messi, con 10 tantos frente a los 8 que tiene el capitán argentino. Lionel tendrá su última chance de quedarse con el premio individual este domingo a partir de las 16 en la gran final ante España.

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13, en Suecia 1958.

El delantero del Real Madrid ya consiguió la bota el Mundial pasado, cuando hizo 8 goles, con un hattrick en la final incluido. En aquella edición, el podio lo completaron Leo, segundo con siete goles, y Julián Álvarez, tercero con cuatro conquistas, ambos protagonistas de la Selección que se consagró campeona del mundo.

Además, el francés se transformó en el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo. "Kiki" registra números que dan miedo: suma 22 goles en 22 partidos, en tan solo tres mundiales. Fue campeón en una oportunidad, en el Mundial 2018 de Rusia, y subcampeón en Qatar.

Qué necesita Messi para alcanzar a Mbappé en el Mundial 2026

Si Messi convierte dos goles en la final, igualará a Mbappé con 10 tantos. En ese caso, la definición pasará al primer criterio de desempate: las asistencias. Ambos suman cuatro pases de gol, luego de que el francés le diera el paso para el tanto a Bradley Barcola en la derrota ante Inglaterra. En caso de que la igualdad persista, el siguiente criterio será la cantidad de minutos disputados durante el torneo. En ese escenario, la ventaja sería para el delantero francés, que acumuló menos tiempo en cancha.

Por lo tanto, Messi necesita como mínimo dos goles y una asistencia para superar a Mbappé.

Los goleadores del Mundial 2026 antes de la final

Kylian Mbappé (Francia): 10 goles.

Lionel Messi (Argentina): 8 goles.

Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles.

Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles.

Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.