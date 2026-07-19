La altura de Donald Trump: cuánto mide el presidente de Estados Unidos

Los registros oficiales sobre la altura de Trump varían notablemente a lo largo de los años.

Ya sea por su personalidad o por sus drásticas medidas de gobierno, como su ofensiva migratoria y sus aranceles para el comercio exterior, el presidente Donald Trump siempre es motivo de polémica. Al poco tiempo de asumir como primer mandatario, la discusión pública sumó un elemento peculiar: la exactitud de los números reportados sobre su peso y su altura.

Según los datos aportados por el gobierno, Trump sería uno de los presidentes más altos de la historia estadounidense. Sin embargo, los registros oficiales varían notablemente a lo largo de los años.

¿Cuánto mide Donald Trump? Los datos oficiales

Las mediciones del mandatario han sido tema de discusión constante. De acuerdo con los diferentes registros oficiales, estos son los datos que se han reportado:

Abril de 2025: Tras someterse a su examen físico anual en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, las estadísticas vitales públicas señalaron que Trump medía 1,90 m y pesaba 102 kg.

Tras someterse a su examen físico anual en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, las estadísticas vitales públicas señalaron que Trump medía y pesaba 102 kg. Agosto de 2023: Tras ingresar brevemente a una prisión en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia (donde se lo acusaba de conspirar para anular los resultados electorales de 2020), el personal de la oficina del Sheriff dejó asentado que medía 1,92 m y pesaba 97 kg.

Tras ingresar brevemente a una prisión en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia (donde se lo acusaba de conspirar para anular los resultados electorales de 2020), el personal de la oficina del Sheriff dejó asentado que medía y pesaba 97 kg. Abril de 2023: En sus documentos judiciales, tras ser acusado de 34 delitos graves relacionados con fraude empresarial, se indicó que medía 1,88 m y pesaba 109 kg.

El récord de los presidentes más altos de Estados Unidos

El debate sobre la estatura en el Despacho Oval no es menor. Un artículo de TV Azteca destacó las medidas de los predecesores de Trump, ubicando los récords de la siguiente manera: