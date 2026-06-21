España vs. Arabia Saudita: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Mundial 2026, según la IA

España vs. Arabia Saudita: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de España se medirá ante su par de Arabia Saudita este domingo 21 de junio a las 13 hs (horario de Argentina) en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Tras un debut que no salió como esperaban para ninguno de los dos combinados, los europeos buscarán sumar tres y los asiáticos mantener su juego para acercarse a la clasificación.

España vs. Arabia Saudita: quién gana el partido, según la IA

De acuerdo con el análisis predictivo de la inteligencia artificial, el gran candidato a quedarse con la victoria es España. A pesar del inesperado traspié en el debut, donde empató con el debutante Cabo Verde, la IA considera que la jerarquía individual del plantel y el técnico del combinado dejarán a la Roja por encima de su rival.

Según la IA el gran ganador del partido será el combinado de España

La Selección de España tiene una marcada ventaja en la posesión de la pelota y un imponente volumen de juego. Bajo la conducción táctica de Luis de la Fuente, el mediocampo comandado por Rodri continúa siendo el eje del equipo, distribuyendo el juego hacia los extremos veloces como Lamine Yamal y Nico Williams.

La IA estima que el seleccionado europeo ostenta un 73% de probabilidades de triunfo, frente a un 11% a favor de Arabia Saudita y un 16% de chances de que el encuentro culmine en un nuevo empate. La diferencia sería de un 2-0.

En lo que respecta al plano individual, la balanza se inclina notablemente del lado europeo porque, si bien el frente de ataque español con Mikel Oyarzabal estuvo impreciso en la fecha anterior, durante las eliminatorias cosecharon 21 goles en seis partidos, señal de que poseen un potencial ofensivo letal.

Por su parte, Arabia Saudita llega envalentonada tras rescatar un meritorio empate 1 a 1 frente a Uruguay, un resultado que demostró su disciplina táctica y su capacidad para neutralizar a potencias sudamericanas, emulando la mística de lo conseguido en Qatar 2022.

Se espera que el combinado liderado por la jerarquía de Salem Al-Dawsari apueste nuevamente al bloque bajo y a las transiciones rápidas para lastimar de contraataque. Sin embargo, la solidez defensiva del combinado español debería ser suficiente para mitigar los intentos de Arabia Saudita.