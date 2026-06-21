Esperanzas Arabia Saudita de sorprender se verán reforzadas si España no tiene a Yamal o Williams: DT

Las posibilidades de Arabia Saudita de dar la sorpresa frente a España en el Mundial el domingo dependen en gran medida de si Lamine Yamal y Nico Williams forman parte del once inicial en el campeón de Europa, dijo el entrenador Georgios Donis antes del partido.
Tanto Yamal como Williams se están recuperando de lesiones y fueron suplentes en el debut de España en el torneo, en el que Cabo Verde les obligó a conformarse con un sorprendente 0-0.
"España no es el mismo equipo cuando Yamal o Williams están en el banquillo", declaró Donis en rueda de prensa.
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"Aunque siguen teniendo mucha posesión, les falta esa capacidad de penetración individual en el uno contra uno cuando faltan ellos dos. No digo que sea un problema para España, pero cuando no están esos jugadores, juegan de otra manera. Lo vimos muy claramente contra Cabo Verde".
Más temprano el sábado, el DT de España, Luis de la Fuente, no dio muchas pistas sobre el equipo, aunque dijo que Lamine "está bien" y "con ganas de hacer algo importante".
Donis afirmó que quería que sus jugadores cometieran menos errores, estuvieran más compactos y se mostraran mejor organizados en defensa frente a la selección española.
"Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, y es muy importante que, cuando juegas contra este tipo de equipos, disfrutes de la experiencia y respetes al rival, pero sin pasarte", señaló.
"Es muy difícil para cualquier equipo que se enfrente a España tener tiempo de posesión. Así que lo que debemos hacer es controlar mejor nuestros movimientos y estar más compactos, y cuando el balón traspase las líneas, ser capaces de defender de forma dinámica".
El empate 1-1 con Uruguay en su primer partido supuso un comienzo positivo del torneo para los sauditas, pero Donis sugirió que la clave para sus esperanzas de pasar a los dieciseisavos de final estaría en el resultado contra Cabo Verde en su último partido de la fase de grupos.
"Creo que sentiremos más presión en ese partido que contra España", añadió.
(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)