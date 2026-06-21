Esperanzas Arabia Saudita de sorprender se verán reforzadas si España no tiene a Yamal o Williams: DT

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de España

Las posibilidades de Arabia Saudita de dar la sorpresa frente a España en el Mundial ‌el domingo dependen ‌en gran medida de si Lamine Yamal y Nico Williams forman parte del once inicial en el campeón de Europa, dijo el entrenador Georgios Donis antes del partido.

Tanto Yamal como Williams se están recuperando de lesiones y fueron suplentes en el debut de España en ​el torneo, en ⁠el que Cabo Verde les obligó a conformarse ‌con un sorprendente 0-0.

"España no es el ⁠mismo equipo cuando Yamal o ⁠Williams están en el banquillo", declaró Donis en rueda de prensa.

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"Aunque siguen teniendo mucha posesión, les falta esa capacidad ⁠de penetración individual en el uno contra uno ​cuando faltan ellos dos. No digo ‌que sea un problema para ‌España, pero cuando no están esos jugadores, juegan de ⁠otra manera. Lo vimos muy claramente contra Cabo Verde".

Más temprano el sábado, el DT de España, Luis de la Fuente, no dio muchas pistas sobre el ​equipo, aunque ‌dijo que Lamine "está bien" y "con ganas de hacer algo importante".

Donis afirmó que quería que sus jugadores cometieran menos errores, estuvieran más compactos y se mostraran mejor organizados en defensa frente a ⁠la selección española.

"Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, y es muy importante que, cuando juegas contra este tipo de equipos, disfrutes de la experiencia y respetes al rival, pero sin pasarte", señaló.

"Es muy difícil para cualquier equipo que se enfrente a España tener tiempo ‌de posesión. Así que lo que debemos hacer es controlar mejor nuestros movimientos y estar más compactos, y cuando el balón traspase las líneas, ser capaces de defender de forma dinámica".

El empate 1-1 con Uruguay en su ‌primer partido supuso un comienzo positivo del torneo para los sauditas, pero Donis sugirió que la clave para sus esperanzas ‌de pasar a ⁠los dieciseisavos de final estaría en el resultado contra Cabo Verde en su último ​partido de la fase de grupos.

"Creo que sentiremos más presión en ese partido que contra España", añadió.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)