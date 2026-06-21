Con un Lamine Yamal endiablado, España demolió a Arabia Saudita en el Mundial 2026

España despachó a Arabia Saudita en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 no da respiro y el Grupo H se preparaba para albergar un cruce decisivo que se llevará muchas miradas. La Selección de España se vio las caras con el combinado de Arabia Saudita y la aplastó por 4-0 con los goles de Lamine Yamal (en su vuelta como titular), dos de Mikel Oyarzábal y Hassan Yambakti en contra. Ahora, los europeos suman cuatro puntos en dos fechas en la zona, mientras que los asiáticos se quedaron con uno. Hoy mismo desde las 19 de Argentina, chocarán Uruguay y Cabo Verde.

El resumen de España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026

En los primeros minutos, con Yamal titular, el cuadro europeo presionó arriba al elenco asiático. Apenas iban diez minutos cuando el crack de Barcelona, de apenas 18 años, abrió la cuenta con el gol al llegar libre por el fondo. España era muy superior y quería una mayor diferencia. De hecho, a los 20 y a los 23 Mikel Oyarzábal amplió la diferencia dos veces y estampó el 3-0.

Ya en el complemento, sin Yamal que salió por precaución de arranque, un remate de Marc Cucurella terminó con el 4-0 de Hassan Yambakti en contra. Luego, fue simplemente cuestión de manejar bien el balón, no pasar sobresaltos y asegurar las tres unidades por parte de "La Roja", que se medirá con Uruguay en la última jornada.

España despachó a Arabia Saudita en el Mundial 2026.

Video: los goles de España vs. Arabia Saudita

Cuándo es el próximo partido de España en el Mundial 2026

El siguiente compromiso de "La Furia" será el viernes 26 de junio desde las 21 horas de Argentina frente a Uruguay, en el Estadio Akron de Guadalajara (México). Al mismo tiempo, chocarán por este Grupo H los dos Seleccionados restantes: Cabo Verde vs. Arabia Saudita.