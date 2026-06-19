Yamal dice que sigue recuperándose de su lesión, aún no está para un partido completo del Mundial

Imagen de archivo del futbolista español Lamine Yamal tras el partido contra Cabo Verde por el Grupo H del Mundial en el Estadio Atlanta, Atlanta, Georgia, EEUU.

El extremo español Lamine Yamal dijo el viernes que aún no está preparado para disputar un ‌partido completo en ‌el Mundial, mientras sigue con una recuperación cuidadosamente planificada de una lesión en el bíceps femoral; aunque el jugador de 18 años sigue disponible para disputar unos minutos limitados en el partido del domingo ante Arabia Saudita .

El delantero del Fútbol Club Barcelona disputó 25 minutos en ​el deslucido empate ⁠a 0-0 de España ante Cabo Verde en ‌su debut, su primera aparición en casi ⁠dos meses.

España se enfrentará a Arabia ⁠Saudita el domingo, y el estado físico de Yamal ya es uno de los principales asuntos de conversación, en ⁠momentos en que los campeones de Europa buscan ​dar un impulso a una campaña que ‌ha comenzado con más titubeos ‌que brillos.

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"Estoy bien, me siento bien. Es muy ⁠pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", ​dijo Yamal ‌a la televisión pública española TVE. "Quiero estar en el campo, al final aunque sepas que no puedas jugar 90 minutos siempre tienes ganas de tocar campo, de ayudar al equipo".

Yamal, que ⁠ayudó a España a conquistar en 2024 su cuarto título de la Eurocopa, dijo que la lesión le había hecho pensar, inevitablemente, en el Mundial.

"Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión piensas en el Mundial, y obviamente en tu equipo, pero el Mundial ‌lo tienes en la cabeza", dijo. "Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y nada, aquí estamos, feliz".

El empate de España con Cabo Verde suscitó críticas, pero Yamal dijo que la reacción no debería convertirse ‌en un drama.

Para Yamal, lo mejor tras el resultado es pasar la página. "Se ha armado un poco de revuelo por ‌el empate, pero ⁠al fin y al cabo muchos equipos han tenido dificultades en la primera ronda; ​eso no significa nada. Obviamente, el domingo hay que ganar porque estamos entre las favoritas y hay que ganar''.

Con información de Reuters