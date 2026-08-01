Detuvieron al hombre acusado de hacer la amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó de la detención en Jujuy de un hombre que realizó una amenaza de bomba a la embajada de Estados Unidos en Argentina.

"Hace instantes, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo al responsable de la amenaza de bomba contra la Embajada de los Estados Unidos", informó a través de su cuenta de X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según acotó, una investigación "rápida y profesional" de la Policía Federal Argentina, "con la colaboración de un informe técnico del FBI, permitió identificar y detener al responsable en la provincia de Jujuy".

"En la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan", sentenció la funcionaria en sus redes sociales.

Según trascendió, la detención se concretó tras de dos días de investigaciones, que incluyeron tareas de geolocalización que permitieron identificar con precisión el domicilio del hombre de 35 años apuntado como el autor de la amenaza. Es de nacionalidad argentina.

Tras el episodio, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de María Servini, Secretaría Nº 12 de Gustavo Criscuolo, que encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

El operativo por la amenaza de bomba

El miercoles, la sede diplomática fue evacuada de manera preventiva luego de una amenaza de bomba, realizada a través de un llamado telefónico. En los alrededores de la embajada —ubicada al lado del predio de La Rural— se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

En el lugar trabajó personal de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). En tanto, efectivos de la fuerza federal rodearon el edificio de la sede diplomática, lo que obligó a cortar el tránsito sobre la avenida Colombia al 4300, en el cruce con la Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Finalmente, tras el operativo y la inspección de la Brigada de Explosivos, el resultado de la amenaza fue negativo y se descartó la presencia de artefactos explosivos.