El terremoto de Japón deja 34 muertos y pone a prueba la resiliencia industrial

Una casa derrumbada junto a una carretera a causa del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en Yatsushiro, Kumamoto, Japón

Por Tim Kelly, Maki Shiraki, Daniel ​Leussink y Sam Nussey

KUMAMOTO, Japón, 31 jul (Reuters) - Un potente terremoto que sacudió el sur de Japón esta semana ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de ‌suministro del sector manufacturero del país, ‌una década después de que un devastador terremoto en la misma región provocara una interrupción generalizada de la actividad industrial.

El terremoto del martes, de magnitud 7,1, se cobró al menos 34 vidas, provocó la rotura de carreteras y dejó sin servicios públicos a miles de hogares.

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Además, paralizó las fábricas en una zona clave para la industria automovilística japonesa, conocida como el "Silicon Valley" del país debido a su alta concentración de empresas de semiconductores.

Aunque los economistas no prevén una ​interrupción a la escala observada ⁠tras el terremoto de 2016, los problemas podrían persistir para empresas como los fabricantes ‌de automóviles, donde la escasez de piezas puede entorpecer la producción a gran ⁠escala.

Toyota , por ejemplo, ha suspendido la producción en tres ⁠plantas de Fukuoka, al norte de Kumamoto, hasta el 5 de agosto, mientras que incluso una de sus plantas de Aichi —a más de 600 kilómetros del lugar del desastre— permanecerá inactiva la ⁠próxima semana.

Un portavoz de Toyota dijo que la decisión de suspender la producción se ​tomó teniendo en cuenta la seguridad y la situación de las ‌empresas de distribución y los proveedores.

Aisin , que fabrica ‌puertas, motores y otras piezas para Toyota , Daihatsu y Nissan en una fábrica cercana al ⁠epicentro, es uno de los proveedores que se ha visto afectado.

La empresa dijo en un comunicado el jueves que se estaba preparando para reanudar la producción «de forma secuencial en las líneas en las que se pueda garantizar la seguridad y la calidad». Aún no se ha determinado ​cuándo se podrán ‌reanudar las operaciones al completo.

Reuters vio el viernes cómo varios camiones entraban en la fábrica de Aisin; uno de ellos transportaba aseos portátiles. El gerente de una tienda cercana indicó que el terremoto había interrumpido el suministro de agua, pero que no se había producido ningún corte de electricidad. Reuters no observó edificios gravemente ⁠dañados en las inmediaciones de la planta.

PRUEBA DE RESILIENCIA ANTE DESASTRES

El terremoto de 2016 dañó gravemente la misma planta de Aisin, lo que provocó un colapso en el suministro de un componente clave para las puertas utilizado por Toyota, lo que obligó a esta a detener la producción en sus plantas de montaje de todo el país.

Algunos proveedores de segundo y tercer nivel que fabrican piezas para los principales proveedores de "nivel 1" también parecían haberse visto afectados por el terremoto, dijo a Reuters ‌un ejecutivo del sector.

Denso , el segundo mayor fabricante mundial de piezas de automóvil, dijo que uno de sus proveedores de la zona había informado de que se había visto afectado por el terremoto y que otros 13 estaban evaluando la situación.

Se espera que Aisin y otros proveedores del grupo Toyota ofrezcan información actualizada sobre el impacto cuando presenten sus resultados financieros del primer trimestre durante el ‌viernes.

Dada la propensión de Japón a sufrir desastres, los fabricantes llevan décadas tratando de reforzar la resiliencia del suministro de piezas. Este terremoto pondrá a prueba la solidez de sus esfuerzos.

Nissan ha suspendido parte ‌de la producción en ⁠sus dos plantas de vehículos de Kyushu debido a retrasos en las entregas de piezas, mientras que Mitsubishi Motors ha anunciado que paraliza parte de la ​producción en una planta de Okayama, en el oeste de Japón.

Con información de Reuters