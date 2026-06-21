La mayoría de los británicos está decepcionada con el Brexit: sondeo

Varias personas se manifiestan en favor del regreso británico a la Unión Europea, en Londres, Reino Unido.

​Hasta dos tercios de los votantes británicos, independientemente de su afiliación política, creen que la decisión ‌del Reino Unido ‌de abandonar la Unión Europea en 2016 ha tenido un impacto negativo en el país, según reveló el domingo una encuesta realizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

La encuesta de este centro de estudios, realizada entre el 7 y el 14 ​de mayo a ⁠más de 2.000 personas, reveló que dos tercios ‌consideran que el Brexit provocó un aumento ⁠del costo de la vida ⁠y tuvo un impacto negativo en la economía.

"Una década después, los británicos se dan cuenta de que ⁠sus esperanzas de una vida mejor fuera de ​la UE no se están cumpliendo ‌y de que el Brexit ‌está socavando la capacidad del Reino Unido para ⁠gestionar los asuntos que más preocupan a los votantes", afirmó Mark Leonard, director del ECFR.

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De los encuestados, el 56% considera que salir de la ​UE fue ‌perjudicial para la lucha contra la inmigración ilegal, el comercio y la burocracia; el 57% cree que reducía las oportunidades para los jóvenes, y el 57% opinaba que fue "un ⁠error" el adiós británico al bloque comunitario.

Tres cuartas partes desean ahora estrechar los lazos con la UE, según el ECFR.

La encuesta también reveló que los británicos prefieren a Europa frente a Estados Unidos como socio en materia de seguridad, y solo el 18% considera a ‌Washington como un aliado.

El control de la inmigración fue un tema clave en la campaña a favor del Brexit, pero la encuesta reveló que el 56% de los británicos considera que el enfoque de Reino Unido ‌tras el Brexit fracasó y apoya el restablecimiento de la libre circulación con la UE para lograr una relación comercial ‌más estrecha.

El ⁠ECFR señaló que otro sondeo realizado en 15 países de la UE reveló que ​dos tercios de los encuestados apoyan el regreso de Gran Bretaña a la UE en el futuro.

Con información de Reuters