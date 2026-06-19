Cómo son los botines que usan los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cuáles usan Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández

Selección Argentina.

El Mundial 2026 no sólo reúne a las máximas estrellas del fútbol mundial, sino que también funciona como una enorme vidriera de tendencias. Lo que sucede dentro de la cancha suele tener impacto inmediato en la industria deportiva, y esta edición del torneo ya dejó una curiosidad que llamó la atención de fanáticos y especialistas: la invasión de botines rosas.

La situación se hizo evidente durante la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia. En las imágenes de los entrenamientos y del calentamiento previo pudo observarse que la mayoría de los futbolistas del equipo dirigido por Lionel Scaloni eligieron modelos en tonos rosa o fucsia, una decisión que responde tanto a cuestiones comerciales como a las nuevas tendencias globales de la moda deportiva.

Por qué los jugadores usan botines rosas en el Mundial 2026

Durante años, los fabricantes apostaron por colores llamativos para diferenciar a sus figuras dentro de la cancha. En una época dominada por los tradicionales botines negros, utilizar modelos fluorescentes permitía destacar a los futbolistas ante millones de espectadores.

Sin embargo, la lógica cambió. En la actualidad, los botines de colores son la norma y no la excepción. De hecho, en el fútbol profesional contemporáneo resulta más llamativo ver un par negro que uno rosa.

Para el Mundial 2026, las principales marcas deportivas apostaron fuerte por el rosa y el fucsia debido a una razón vinculada a las tendencias de consumo. Ambos colores aparecen entre los más destacados para las próximas colecciones de indumentaria deportiva y urbana. Además, generan un impacto visual inmediato tanto en las tiendas físicas como en las plataformas de comercio electrónico, un aspecto clave para las estrategias de marketing de Adidas, Nike y Puma.

La Selección Argentina es una muestra perfecta de este fenómeno: salvo Lionel Messi, Emiliano Martínez y José Manuel López, prácticamente todo el plantel eligió botines dentro de esa gama cromática.

Qué botines usan Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández

La gran excepción dentro del seleccionado es Lionel Messi. El capitán argentino utiliza los El Último Tango, un modelo exclusivo de Adidas desarrollado junto a la marca alemana que recorre diferentes etapas de su carrera y homenajea los cinco Mundiales anteriores que disputó.

En cambio, figuras como Julián Álvarez y Enzo Fernández sí se sumaron a la tendencia dominante, según informó la cuenta Argentina Extra en X. El delantero del Atlético de Madrid utiliza los Adidas F50 en color rosa, mientras que el mediocampista del Chelsea eligió los Nike Mercurial, también dentro de la estética que predomina en la Copa del Mundo.

La elección no es casual. Tanto Adidas como Nike lanzaron para el Mundial colecciones especiales con predominio de tonos rosas, blancos y detalles fluorescentes, buscando que sus principales embajadores funcionen como escaparates globales durante el torneo.

El listado completo de botines de la Selección Argentina

Botines de la Selección Argentina.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul: Adidas Predator.

Adidas Predator. Leandro Paredes: Nike Phantom.

Nike Phantom. Enzo Fernández: Nike Mercurial.

Nike Mercurial. Alexis Mac Allister: Adidas Copa.

Adidas Copa. Exequiel Palacios: Adidas Predator.

Adidas Predator. Giovani Lo Celso: Adidas Predator.

Adidas Predator. Thiago Almada: Adidas Predator.

Adidas Predator. Nicolás Paz: Adidas F50.

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