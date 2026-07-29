Lil CaKe presenta su primer álbum musical.

Durante el verano 2022-2023 el nombre de Lil CaKe sonó en todas partes gracias a Mercho, uno de los mayores éxitos de la música urbana argentina de los últimos años. La canción se convirtió en un fenómeno viral, encabezó rankings, dominó las plataformas digitales y llevó al artista a un nivel de exposición inédito. Sin embargo, detrás de ese hit que hizo bailar a millones existía otro músico, uno mucho más introspectivo, que durante años guardó sus canciones por miedo a mostrarlas.

Ese costado finalmente sale a la luz con 4114, su primer álbum de estudio, una obra compuesta por 41 canciones de un minuto en la que el artista deja de lado la búsqueda del hit inmediato para explorar sus emociones, su identidad y una forma de crear mucho más íntima. "Este nuevo yo, en realidad, no es un nuevo yo. Es el de toda la vida, el que siempre fui a esconder por miedo, porque me daba vergüenza. Ahora inflé el pecho y me animé a mostrar quién soy", resume.

Lejos de tratarse de un disco concebido bajo las reglas de la industria, 4114 nació casi como una necesidad personal. Lil CaKe explica que el proyecto comenzó como un ejercicio de introspección para entender quién era y por qué hacía música de determinada manera. Esa búsqueda terminó modificando incluso su forma de producir.

"Cuando me encerré solo en este estudio, que es donde armé casi todo el disco, empecé a grabarme yo mismo y ahí hice el clic. Toda mi vida grabé en mi casa solo y toda mi vida, cuando más disfruté hacer música, fue así", cuenta. Ese descubrimiento, asegura, le permitió reencontrarse con la música que siempre había hecho puertas adentro y que nunca se había animado a compartir públicamente.

El proceso creativo también estuvo marcado por una decisión poco habitual: evitar las referencias musicales. Mientras buena parte de la escena trabaja a partir de canciones o sonidos preexistentes, Lil CaKe prefirió recorrer el camino contrario. "No me gusta mucho trabajar con referencias. Me aburre un poco tener canciones o instrumentales como punto de partida porque siento que se pierde el hecho de crear algo nuevo", afirma.

Lil CaKe y su vínculo con la música como oyente

El artista reconoce que no consume música de manera constante porque siente que eso puede limitar su creatividad. Aun así, admite que en el álbum aparecen influencias de artistas como Kid Laroi, Post Malone, The Weeknd y Kanye West, especialmente en las decisiones de producción y en los cambios de dinámica dentro de las canciones.

La manera en que se construyó el disco también respondió a esa lógica espontánea. Según explica, las colaboraciones fueron apareciendo de manera completamente natural, sin una búsqueda planificada ni una estrategia previa. "Todo se dio muy solo", resume sobre los encuentros con artistas como Fidel (Nadal), que terminaron formando parte del proyecto.

Lil CaKe.

4114, el resultado de animarse a dar el paso

El músico asegura que nunca pensó en 4114 como una maqueta para perfeccionar más adelante, quería que aquello que naciera en ese momento fuera el disco definitivo. "Creo que toda mi vida quise hacer algo así y nunca me había animado. Todo se dio de una manera muy orgánica, se hizo a pulmón y terminó saliendo mejor de lo que me hubiese imaginado si lo hubiera planeado", sostiene.

Después de conquistar al público con uno de los hits más populares de los últimos años, Lil CaKe apuesta ahora por mostrar una faceta completamente distinta. 4114 no busca repetir la fórmula de Mercho: propone abrir una puerta a la intimidad de un artista que, por primera vez, decidió dejar de esconder las canciones que llevaba años escribiendo.