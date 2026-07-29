Paro de municipales en Santa Fe: movilización por reclamos salariales y cortes de ruta en la Capital

La provincia de Santa Fe atraviesa un contexto de conflictividad que no para de escalar. Trabajadores municipales de la Capital, nucleados en la Unión de Trabajadores Municipales (UTRAM), realizan cortes sobre la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la bajada de Circunvalación y avenida Perón, en el marco del conflicto salarial con la Municipalidad de Santa Fe.

La manifestación comenzó durante la mañana de este miércoles y se desarrolla durante la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por el gremio. El delegado gremial de UTRAM, Alberto Sosa, aseguró que la medida de fuerza responde a la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo local. "Nos obligan a salir a la calle y a complicar a la sociedad. Se tiró toda la negociación para atrás", expresó en declaraciones a la prensa.

Sosa también cuestionó la postura del intendente Juan Pablo Poletti y afirmó: "Es vergonzoso lo que hace la gestión Poletti con los trabajadores». En ese sentido, remarcó que durante la protesta se garantizaron "los servicios mínimos".

El dirigente gremial señaló además que el objetivo de la protesta es reclamar mejores salarios y respuestas para los trabajadores municipales. "Queremos trabajar, y que cada trabajador tenga lo que se merece", remarcó Sosa.

Según explicó, el Ejecutivo municipal realizó una convocatoria para retomar las negociaciones, aunque la conducción sindical decidió continuar con la medida de fuerza. "La decisión del sindicato ya estaba tomada. No vamos a flexibilizar la medida, sí vamos a cortar media mano de lado a lado e ir a sentarnos a la mesa de negociación para resolver el conflicto", expresó el secretario general gremial.

Desde el sindicato insistieron en que el reclamo apunta a obtener las mismas condiciones para todos los trabajadores municipales. "Queremos igualdad de trato y que se termine la discriminación", afirmó Sosa, quien además anticipó que, de no reanudarse las negociaciones, "la semana que viene serán 48 horas de paro".

Salarios de pobreza y pluriempleo: enfermeros de Santa Fe marchan contra el ajuste de Pullaro

El ajuste del gobernador Maximiliano Pullaro denunciado por los docentes también se refleja en el bolsillo de los médicos y empleados de la salud pública de Santa Fe. Trabajadores de enfermería de distintos puntos de la provincia volverán a movilizarse esta semana con un reclamo central: un salario básico de 2 millones de pesos y el reconocimiento pleno de la profesión.

La protesta, organizada por sectores autoconvocados incluirá una caravana desde la plaza San Martín de Rosario hasta el Monumento Nacional a la Bandera. El conflicto se mantiene activo desde febrero, cuando comenzó un acampe frente a la sede local de la Gobernación en Rosario, para exigirle respuestas al intendente Pablo Javkin.

Según los voceros, la convocatoria suma entre 5.000 y 6.000 trabajadores de hospitales públicos, centros de salud municipales, clínicas privadas y dependencias nacionales. La protesta también tendrá réplicas en la ciudad de Santa Fe, Reconquista y otras localidades del territorio provincial.

Los manifestantes sostienen que los ingresos actuales quedaron muy por debajo del costo de vida. Según detalló el medio DeGremiales, los salarios oscilan entre 800.000 y 900.000 pesos, mientras que en el sector privado promedian 1.100.000 pesos. “Para llegar a fin de mes hay que multiplicar horas extras o tener más de un empleo”, explicaron desde la organización de la marcha, al tiempo que advirtieron sobre la sobrecarga laboral y el desgaste físico y emocional que atraviesa el sector.

Uno de los ejes del reclamo es el reconocimiento profesional de la enfermería, una demanda histórica que, aseguran, no fue saldada en las negociaciones paritarias. Los autoconvocados cuestionan la decisión del gobernador Pullaro de cerrar acuerdo paritarios con incrementos que consideran insuficientes.