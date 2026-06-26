El terremoto en Venezuela dejó al menos 920 muertos y casi 4 mil heridos. Crédito: Reuters.

Tras el reciente terremoto en Venezuela, muchas personas comenzaron a preguntarse si el país forma parte del llamado cinturón de fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

Aunque ambos conceptos suelen asociarse, la realidad es diferente. Venezuela registra terremotos debido a su propia ubicación geológica, marcada por el movimiento constante de las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica. Es decir, el país no pertenece al cinturón de fuego, pero sí se encuentra en una zona donde la corteza terrestre acumula tensiones capaces de generar sismos de distinta magnitud.

Comprender esta diferencia es fundamental para interpretar correctamente los eventos recientes y evitar una idea equivocada muy extendida: que todos los grandes terremotos ocurren dentro del cinturón de fuego del Pacífico.

¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico?

El cinturón de fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra aproximadamente el 90 % de los terremotos del mundo y alrededor del 75 % de los volcanes activos terrestres, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Smithsonian Institution Global Volcanism Program.

Esta región se caracteriza por el contacto permanente entre varias placas tectónicas. Cuando estas chocan, se deslizan o una se hunde bajo otra, se libera una enorme cantidad de energía que puede provocar terremotos y erupciones volcánicas.

Ubicación geográfica del cinturón de fuego

El cinturón atraviesa países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, formando un gran arco alrededor del océano Pacífico.

Fuente: https://www.ngdc.noaa.gov/

¿Por qué se producen tantos terremotos?

Las placas tectónicas están en movimiento constante. En las zonas donde ese desplazamiento genera una fuerte fricción, la energía se acumula durante años o incluso siglos hasta liberarse de manera repentina en forma de un terremoto.

¿Venezuela forma parte del cinturón de fuego?

La respuesta es no.

Aunque el reciente terremoto en Venezuela ha llevado a muchas personas a relacionarlo con el cinturón de fuego del Pacífico, el país no forma parte de esa región geológica. Su actividad sísmica responde principalmente a la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, además de la influencia de fallas y bloques tectónicos locales, según explica la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

¿Qué relación existe entre el cinturón de fuego y el terremoto en Venezuela?

Aunque Venezuela no forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, ambos fenómenos comparten un mismo origen: el movimiento constante de las placas tectónicas.

La principal diferencia está en la forma en que interactúan esas placas. En el cinturón de fuego predominan las zonas de subducción, aunque también existen sectores donde predominan fallas transformantes, como la falla de San Andrés, en California, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esta dinámica explica la elevada concentración de grandes terremotos y volcanes activos en esa región.

Venezuela fue devastada por dos terremotos. Crédito: Reuters

En cambio, el terremoto en Venezuela se produce principalmente por el desplazamiento lateral entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Esa interacción da origen a importantes fallas geológicas, entre ellas Boconó, San Sebastián y El Pilar, que concentran buena parte de la actividad sísmica del país, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

En otras palabras, el cinturón de fuego no es la única región sísmicamente activa del planeta. Existen otros límites entre placas capaces de producir terremotos importantes, y el norte de Venezuela es uno de ellos. Por eso, aunque el origen geológico es el mismo —el movimiento de la corteza terrestre—, los procesos tectónicos que generan los sismos presentan características diferentes.

¿Por qué ocurren terremotos en Venezuela?

Los terremotos en Venezuela son consecuencia del movimiento continuo de las placas tectónicas. En el norte del país, la placa del Caribe se desplaza lentamente con respecto a la placa Sudamericana, acumulando tensiones que, al liberarse de forma repentina, provocan un sismo.

Las áreas con mayor amenaza sísmica incluyen estados como Sucre, Miranda, Mérida, Táchira, Trujillo y Lara, además del Distrito Capital. Sin embargo, el riesgo sísmico depende también de factores como la calidad de las construcciones, la densidad de población y el nivel de preparación de las comunidades frente a una emergencia.

Magnitud e intensidad: ¿cuál es la diferencia?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, ambos conceptos describen aspectos distintos de un terremoto.

Magnitud Intensidad Mide la energía liberada por el terremoto. Mide los efectos que provoca el sismo sobre las personas, las construcciones y el terreno. Es un valor único para cada evento. Puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del lugar.

¿Existe riesgo de tsunami?

Sí, aunque no todos los terremotos generan un tsunami. Para que ocurra este fenómeno suele ser necesario que el sismo tenga su epicentro bajo el mar y provoque un desplazamiento vertical significativo del fondo oceánico.

El mar Caribe ha registrado tsunamis a lo largo de la historia. Uno de los casos más conocidos ocurrió tras el terremoto de las Islas Vírgenes de 1867, que generó un tsunami con efectos en distintas zonas del Caribe, según registros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (UNESCO-IOC) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Estos eventos son menos frecuentes que en el océano Pacífico porque el Caribe posee menos zonas de subducción extensas. Aun así, los organismos científicos consideran que el peligro existe y forma parte de los escenarios contemplados por los sistemas de monitoreo y protección civil.

Cómo prepararse ante un sismo

La prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y medicamentos.

Participar en simulacros cuando sea posible.

Mantenerse informado únicamente a través de organismos oficiales.

Evitar difundir rumores o información no verificada durante una emergencia.

Preguntas frecuentes

¿Venezuela pertenece al cinturón de fuego del Pacífico?

No. Su actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

¿Por qué hay terremotos en Venezuela?

Porque el movimiento continuo de las placas tectónicas genera tensiones que, al liberarse, producen sismos.

¿Cuáles son las fallas geológicas más importantes del país?

Las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar concentran buena parte de la actividad sísmica venezolana, según FUNVISIS.

¿Todos los terremotos producen tsunamis?

No. Solo algunos terremotos submarinos con determinadas características pueden generar un tsunami.

¿Es posible predecir un terremoto?

No. Actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Lo que sí existe son sistemas de alerta temprana, capaces de detectar las primeras ondas sísmicas una vez iniciado el movimiento y emitir avisos con algunos segundos de anticipación en determinadas regiones. Estos sistemas ayudan a reducir el impacto de un sismo, pero no permiten predecirlo.

¿Cómo mantenerse informado durante una emergencia?

Lo más recomendable es seguir la información emitida por los organismos oficiales de protección civil y las autoridades responsables del monitoreo sísmico.