Con una inversión de $61 millones, PBA reforzó el programa SAE para garantizar la alimentación escolar

Con una inversión superior a los 61 millones de pesos, la Provincia de Buenos Aires fortalece el Servicio Alimentario Escolar (SAE) con nuevas inversiones destinadas a mejorar las condiciones en las que funcionan los comedores de las escuelas públicas. Por disposición del gobernador Axel Kicillof, se realizó esta semana entregas de equipamiento en los municipios de Bolívar y Lobos.

La iniciativa, llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, forma parte de una política sostenida para garantizar el acceso a una alimentación adecuada en las escuelas bonaerenses y mejorar la infraestructura de los establecimientos que brindan diariamente desayuno, almuerzo y merienda a millones de estudiantes.

La última entrega se realizó en Bolívar, donde el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, junto al intendente Eduardo Bucca, encabezó la distribución de equipamiento para 41 escuelas del distrito.

Más equipamiento para fortalecer los comedores escolares

Los establecimientos recibieron heladeras, freezers, cocinas, termotanques, engrosadores de cubiertos, una lechera, un acquatermo eléctrico y diversos elementos de cocina que permitirán optimizar el funcionamiento del servicio alimentario. En ese municipio, el SAE alcanza actualmente a 8.439 estudiantes.

Días antes, en Lobos, el director del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino, participó de otra entrega junto a autoridades municipales y educativas. En esa oportunidad, 32 escuelas incorporaron cocinas, procesadoras, licuadoras, carros de servicio, heladeras, batidoras, mixers, además de un termotanque, un freezer, vajilla y utensilios para los comedores.

En ese distrito, el programa beneficia a 7.941 niñas, niños y adolescentes. Con estas nuevas incorporaciones, la Provincia ya destinó más de 8.500 millones de pesos para equipar a más de 7.500 establecimientos educativos de gestión pública desde la puesta en marcha de este plan de fortalecimiento del SAE.

Sostener la inversión frente al ajuste nacional

La política no solo contempla la incorporación de equipamiento, sino también la capacitación permanente de auxiliares y el trabajo territorial de equipos de nutricionistas que supervisan la calidad del servicio y colaboran en la elaboración de menús adecuados para cada edad y nivel educativo.

Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que estas inversiones se desarrollan en un contexto de retracción de los recursos nacionales destinados a políticas alimentarias y sociales. Frente a ese escenario, la Provincia decidió sostener y ampliar el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar para garantizar una alimentación saludable a más de 2,5 millones de estudiantes que asisten diariamente a escuelas públicas bonaerenses.

La iniciativa busca asegurar no solo el acceso a los alimentos, sino también mejores condiciones de preparación, conservación y servicio en cada establecimiento educativo, lo que fortalece una política considerada central para el acompañamiento de las trayectorias escolares y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.