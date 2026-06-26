Marcelo Bielsa: edad, equipos entrenados, títulos y logros del DT que se retiró joven como futbolista (Foto: Michael Regan /FIFA)

Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más singulares e influyentes que dio el fútbol argentino. Apodado "El Loco" por sus particulares métodos de entrenamiento y su manera de entender el deporte, el argentino dejó huella en clubes y selecciones de diferentes países del mundo durante más de tres décadas.

Quién es Marcelo Bielsa: cuántos años tiene el DT de Uruguay

Marcelo Alberto Bielsa Caldera nació el 21 de julio de 1955 en Rosario, la misma ciudad que vio nacer a Lionel Messi. Próximo a cumplir los 71 años, el exfutbolista sigue vigente en el más alto nivel del fútbol internacional, como uno de los entrenadores más veteranos del Mundial 2026.

Bielsa se retiró del fútbol como jugador a los 25 años y decidió volcar toda su energía hacia la dirección técnica. Su paso por el fútbol incluyó etapas en Newell's Old Boys y en el Instituto de Córdoba, también tuvo una breve presencia en la Selección Argentina. Su verdadera vocación la encontró fuera de la cancha, pero más metido que nadie en el campo de juego.

Marcelo Bielsa decidió dejar de jugar a los 25 años y meterse de lleno en la dirección técnica

Qué equipos dirigió Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera

Bielsa comenzó su carrera dirigiendo las divisiones inferiores de Newell's, donde surgieron futbolistas como Batistuta, Pochettino y Berizzo. Luego se hizo cargo del primer equipo del club rosario en 1990, al que dirigió durante tres temporadas.

Tras su exitoso ciclo en Newell's, Bielsa dio el salto al exterior. Dirigió a Atlas y a América en México antes de regresar a la Argentina. En su regreso asumió en Vélez y sumó otro título de liga a su palmarés, ganando el campeonato argentino en 1998.

Marcelo Bielsa dirige hoy a la Selección de Uruguay (Foto: Archivo)

También tuvo un paso fugaz pero significativo en Europa. Bielsa estuvo al frente del RCD Espanyol durante seis partidos en la temporada 1998/99, hasta que presentó su renuncia para asumir como entrenador de la selección argentina.

Entre 1999 y 2004 dirigió a la Albiceleste, con quien conquistó el oro olímpico en Atenas 2004 en un equipo que ya contaba con la figura de Leo Messi. El lunar fue la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

Sin embargo, no fue la única selección que dirigió. Bielsa estuvo al frente del combinado nacional de Chile donde logró clasificarla al Mundial de Sudáfrica 2010 y llevarla hasta los octavos de final; se considera uno de los mejores trabajos de su carrera.

Entre 2011 y 2013 tuvo uno de sus ciclos más recordados al frente del Athletic Club de Bilbao. Durante dos temporadas logró un fútbol vistoso que lo dejó como leyenda, aunque sin títulos. Su mayor logro fue alcanzar la final de la UEFA Europa League en 2012, donde cayó ante el Atlético de Madrid, y una épica eliminación del Manchester United en octavos de final.

Tras su paso por España, Bielsa se instaló en Francia, donde dirigió tanto al Olympique de Marsella y Lille. Más tarde se pasó al fútbol inglés, donde logró el ascenso de Leeds United (Inglaterra) a la Premier League al ganar la Championship en 2020, poniendo fin a una larga sequía del club en la primera división inglesa. Dejó el club en 2022.

Desde mayo de 2023, Bielsa dirige a la Selección de Uruguay, con quien clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de su tercer ciclo al frente de una selección nacional y, ahora, el combinado necesita un desempeño destacado contra España para poder clasificar en dieciseisavos y mantenerse dentro de la Copa del Mundo.

Títulos y logros de Bielsa como entrenador

Bielsa logró diferentes premios durante su trabajo como entrenado:

Liga argentina con Newell's Old Boys (1991 y 1992)

Liga argentina con Vélez Sársfield (1998)

Medalla de oro olímpica con Argentina — Juegos Olímpicos de Atenas 2004

Championship (segunda división inglesa) con Leeds United (2020), que significó el regreso del club a la Premier League tras 16 años de ausencia.

A estos títulos se suman logros que, aunque no se tradujeron en copas, quedaron grabados en la historia del fútbol: llevar a Chile a su mejor Mundial en décadas, revolucionar el juego del Athletic Club y transformar al Leeds en uno de los equipos más atractivos de Europa.