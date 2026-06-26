Bielsa afirma que Uruguay se enfrenta a España en una "final" con la amenaza de Lamine latente

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay contra Cabo Verde

​El entrenador Marcelo Bielsa afirmó que Uruguay se enfrenta a una "final" del Mundial contra España el viernes, ‌en la que debe ‌encontrar la manera de contener a Lamine Yamal e interrumpir el juego de posesión de los campeones de Europa.

Uruguay se enfrenta a España en Guadalajara por el Grupo H tras los empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde, que han dejado bajo presión a la "celeste".

El elenco sudamericano ​necesita ganar por primera ⁠vez en la competencia ya que un empate lo ‌dejaría con escasas posibilidades de clasificarse como uno ⁠de los ocho mejores terceros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El ⁠partido de mañana lo encaramos como una final, en la que ningún detalle puede no considerarse, y la disposición para ⁠disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima", ​dijo Bielsa el jueves en rueda ‌de prensa.

El entrenador argentino destacó la ‌cantidad de ocasiones de gol que Uruguay creó ⁠en sus dos primeros partidos y dijo que había "matices que el equipo ha mostrado que me permiten imaginar que vamos a competir".

"A lo que aspiro es a que ​el perfil ‌que queremos que tenga el equipo -dinámica, protagonismo, posesión, recuperación rápida- podamos conseguirlo frente a un rival que es decididamente superior a los dos anteriores que enfrentamos".

El juego de posesión de España supondrá un ⁠gran desafío, dijo Bielsa, pero Uruguay no tiene intención de replegarse.

"Una de las mejores maneras de defender es asegurarse de que el rival tenga el balón durante menos tiempo", afirmó.

Bielsa elogió al seleccionador español Luis de la Fuente, afirmando que el fútbol que ha logrado es "exquisito" y "admirable".

También señaló a Lamine como ‌una de las mayores amenazas de España, y afirmó que Uruguay necesitaría tanto duelos individuales como apoyo colectivo para contener al extremo.

"Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por ‌el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga. Y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay ‌que, estando por ⁠el sector, puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador decisivo", señaló.

"Pero ​eso no cambia la idea de que España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", destacó.

Con información de Reuters