Cuántos hijos tiene el Dibu Martínez con Mandinha

Dibu Martínez y Mandinha formaron una familia en Inglaterra y tienen dos hijos: Santiago y Ava

Dibu Martinez es una de las grandes figuras del fútbol argentino y uno de los protagonistas más queridos por los hinchas tras la consagración en Qatar 2022. Sin embargo, detrás de su carrera deportiva también existe una historia familiar junto a Mandinha, su esposa desde hace varios años. La pareja formó una familia en Inglaterra y atravesó momentos tan emotivos como desafiantes.

La historia de amor de Dibu Martínez y Mandinha

La relación entre Dibu Martinez y Mandinha comenzó durante la etapa del arquero en Inglaterra. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su vínculo y construyó una familia que suele acompañar al futbolista en los momentos más importantes de su carrera.

Mientras el arquero se afianzaba en el fútbol europeo y luego en la Selección Argentina, Mandinha se convirtió en uno de sus principales apoyos. Juntos atravesaron mudanzas, competencias internacionales y los desafíos propios de la vida familiar lejos de Argentina.

Cuántos hijos tienen Dibu Martínez y Mandinha

Dibu Martinez y Mandinha tienen dos hijos: Santiago y Ava.

El primero de ellos nació en junio de 2018, poco antes de que el arquero cumpliera 26 años. Santiago llegó al mundo tras un parto complejo que su madre recordó años después durante una entrevista en el programa Las mujeres de la selección.

Según relató Mandinha, el embarazo transcurrió con normalidad, pero el nacimiento estuvo marcado por momentos de mucha tensión. “El embarazo fue hermoso, pero el parto no”, expresó. También contó que permaneció cerca de 30 horas en trabajo de parto y que la situación se volvió crítica cuando el corazón del bebé dejó de latir momentáneamente. Finalmente, una cesárea de urgencia permitió que todo terminara de la mejor manera.

Con el paso de los años, Santiago se convirtió en uno de los grandes admiradores de su padre. Durante el Mundial de Qatar 2022 pudo verlo por primera vez en una cancha de fútbol y acompañó a la distancia el histórico recorrido de la Selección Argentina.

Santiago, el gran apoyo emocional del arquero

Durante la Copa del Mundo, varias historias familiares salieron a la luz. Una de las más recordadas fue la que compartió Mandinha antes de la final frente a Francia.

En una publicación de Instagram reveló las palabras que Santiago le dedicó a su padre: “Papá, solo un partido más y después vamos a estar juntos para siempre. Quiero que ganes el súper trofeo, el trofeo más grande del mundo”.

El mensaje reflejó el fuerte vínculo entre ambos y se convirtió en una de las anécdotas más emotivas de la campaña que terminó con Argentina levantando la copa.

Ava, la hija que nació durante la Copa América

Más allá de los logros deportivos, el arquero construyó una sólida vida familiar junto a su esposa, Mandinha.

La segunda hija de Dibu Martinez y Mandinha es Ava, quien nació a mediados de 2021, mientras la Selección Argentina disputaba la Copa América en Brasil.

El contexto sanitario de aquel momento estuvo marcado por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus. Debido al aislamiento y a las estrictas medidas implementadas en la concentración, el arquero no pudo estar físicamente presente en el nacimiento de su hija.

Ava quedó vinculada para siempre a una de las frases más recordadas de Lionel Messi antes de la final ante Brasil. Durante la arenga al plantel, el capitán destacó los sacrificios realizados por el grupo y mencionó que “el Dibu fue papá” y todavía no había podido ver a su hija ni hacerle “upa”.

A diferencia de lo ocurrido con Santiago, el nacimiento de Ava transcurrió sin complicaciones. Aunque la distancia fue difícil para la familia, el arquero pudo seguir todo el proceso mediante una videollamada y presenciar en tiempo real la llegada de su segunda hija al mundo.

Hoy, Santiago y Ava forman el núcleo familiar que acompaña a Dibu Martinez y Mandinha en cada paso de una carrera que ya quedó grabada en la historia del fútbol argentino.