Alto comisionado de ONU de DDHH pide investigar muertes bajo custodia del ICE en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Consejo de Derechos Humanos en Ginebra

Por Olivia Le Poidevin y ​Jasper Ward

GINEBRA/WASHINGTON, 26 jun (Reuters) - El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes que se lleven a cabo ‌investigaciones independientes sobre las muertes ‌de personas bajo custodia del ICE, y dio la voz de alarma al señalar que 19 habían fallecido en los centros de detención del servicio en lo que va del año.

"Los responsables de las violaciones de la ley deben rendir cuentas, y deben respetarse los derechos de las familias de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como las ​garantías de no repetición", ⁠dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos ‌Humanos, Volker Türk.

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Los comentarios los hizo mientras el inspector general ⁠del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ⁠examina las muertes de detenidos en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los últimos años.

La investigación, según un comunicado ⁠publicado en la página web del organismo de control, tiene como ​objetivo determinar si factores sistémicos, políticas o procesos contribuyeron ‌a las muertes de detenidos que ocurrieron ‌bajo custodia del ICE entre el 1 de octubre de 2021 ⁠y el 31 de marzo de 2026.

Diecinueve personas fallecieron bajo custodia del ICE en los primeros cinco meses del año, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que citó datos del Gobierno de Estados Unidos, ​y en junio ‌hubo una muerte.

Cinco de las muertes de 2026 se clasificaron como suicidios. El año pasado hubo un total de 33 muertes, según la Oficina, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha su campaña de deportaciones masivas en ⁠enero de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la inmigración a nivel federal, dijo que ha mantenido más atención que en la mayoría de las prisiones.

"No ha habido ningún repunte del número de muertes. En consonancia con los datos de la última década, las tasas de mortalidad bajo custodia durante la administración (del presidente Donald) Trump son del 0,009% de la población detenida", dijo un portavoz.

Un análisis ‌de Reuters de los datos del ICE reveló que la tasa de mortalidad entre los detenidos por motivos de inmigración se ha más que duplicado desde que Trump volvió al cargo en 2025.

El número de personas detenidas ha aumentado un 50% desde principios de 2025, a 60.000, según la Oficina de Derechos Humanos ‌de la ONU, que citó datos oficiales de Estados Unidos.

El ICE, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, ha estado en el centro de la agresiva ‌campaña de represión migratoria ⁠de Trump, que ha sido condenada por grupos de derechos humanos por violar la libertad de expresión y el derecho ​a un proceso justo.

Trump y los republicanos dicen que el objetivo es frenar la inmigración ilegal y mejorar la seguridad nacional.

(Reportaje de Olivia Le Poidevin en Ginebra y Jasper Ward en Washington; edición en español de Juana Inés Casas)