Sorpresa por una ex pareja famosa que estaría junta en Miami

Una ex pareja mediática podría encontrarse en Miami tras las disputas que atraviesan.

La historia dramática de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando nuevos capítulos. Sin embargo, esta vez la revelación que se dio a conocer cambió a una dirección completamente inesperada y sorprendió a todos.

La relación mediática de ambos enfrenta múltiples denuncias legales, incluyendo las del ámbito penal, civil y comercial. Icardi denunció a Wanda alegando negligencia en el cuidado de sus hijas, presentando documentación en la Justicia que sostiene que las menores son utilizadas para fines de lucro. En ese sentido, también planteó una grave acusación respecto a la salud de una de sus hijas, alegando que la menor habría sufrido una lesión mientras estaba bajo el cuidado de la madre.

Sin embargo, Wanda no bajó la guardia y exige judicialmente que Icardi abone una cuota alimentaria millonaria para sus hijas. Además inició demandas por hostigamiento, difusión de conversaciones privadas y difamación. A esas acciones se suman denuncias por presunta violencia de género, desobediencia judicial e incumplimiento de medidas cautelares, en el marco del intenso cruce legal que ambos mantienen.

En paralelo, la tenencia y el cuidado de sus hijas también se convirtió en uno de los ejes centrales del conflicto. En medio de la batalla judicial, ambas partes protagonizaron audiencias, presentaciones y medidas cautelares para definir el régimen de cuidado y revinculación, mientras la Justicia intervino con el objetivo de cuidar el bienestar de las menores y garantizar el cumplimiento de las resoluciones dictadas.

Wanda Nara y Mauro Icardi podrían encontrarse en Miami

A pesar de todos estos conflictos judiciales que atraviesa el ex vínculo amoroso, una periodista aseguró durante una transmisión en vivo de Lape Club Social (América TV): “Lo cierto es que ahora Mauro pidió llevarse a las nenas a Miami, una semana. Wanda tiene que contestar ahora. Además te digo otra cosa, Wanda está viajando ahora a Miami, van todos al mismo lugar. Sí Wanda le dice que si estarían todos juntos”.