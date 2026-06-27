Acuerdo de Trump con Irán no convence a algunos votantes, temen que pueda costarles elecciones a republicanos

FOTO DE ARCHIVO: El acuerdo de Trump con Irán no convence a algunos votantes

27 jun - El acuerdo provisional del presidente ​Donald Trump para poner fin a la guerra con Irán ha hecho caer su índice de popularidad y ha suscitado críticas en todo el espectro político, incluso por parte de sus propios seguidores.

Las recientes entrevistas realizadas a 18 estadounidenses que votaron por Trump en 2024 —un grupo al que Reuters ‌ha entrevistado mensualmente desde que volvió a ocupar el cargo— ‌revelan que la mayoría tiene dudas sobre el acuerdo, que ha reabierto el estrecho de Ormuz al tiempo que levanta temporalmente las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Irán y autoriza un fondo de 300.000 millones de dólares para su reconstrucción.

"Tenemos que debilitar de verdad al régimen iraní en lugar de esto de 'darles una paliza y luego dar un paso atrás y dejar que se reconstruyan'", afirmó Terry Alberta, de 65 años, piloto de Míchigan.

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En general, solo una cuarta parte de los estadounidenses cree que la guerra con Irán mereció la pena, y a la mayoría le preocupa que la tregua con Teherán probablemente no dure, según la última encuesta de Reuters/Ipsos.

Muchos de los votantes de Trump temían que sus impopulares concesiones a Irán dificultaran que los republicanos mantuvieran el control del Congreso en las elecciones de ​mitad de mandato de noviembre, aunque los más ⁠críticos con el acuerdo ya habían empezado a perder la fe en el presidente antes de la guerra. Seis de los miembros del grupo creían ‌que él aún tenía planes para derrocar al Gobierno iraní.

El grupo apoyó en gran medida la guerra durante sus primeros días, convencido ⁠de que los ataques estadounidenses eran necesarios para agotar las reservas de misiles de largo ⁠alcance de Irán y paralizar su programa nuclear.

Casi cuatro meses después, con Irán políticamente envalentonado y gran parte de su capacidad militar aún intacta, 14 de los votantes criticaron algunos aspectos del memorándum de entendimiento anunciado el 14 de junio. La mayoría se mostraba escéptica respecto a que se pudiera confiar en que Teherán ⁠respetara cualquier acuerdo y consternada ante la perspectiva de concederle miles de millones de dólares para la reconstrucción.

El fondo de 300.000 millones de dólares ​será un vehículo de inversión privada en lugar de un plan financiado por el Gobierno, aunque aún no se ‌han dado a conocer los detalles exactos.

Juan Rivera, de 26 años, afirmó que ‌Trump "criticó a sus predecesores por negociar con terroristas y, básicamente, ha hecho exactamente lo mismo".

¿EL RESPALDO ELECTORAL DE TRUMP SE HA CONVERTIDO EN UN "BESO ⁠DE LA MUERTE"?

Rivera sigue pensando en apoyar principalmente a candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, señaló que, cuando recientemente se ofreció como voluntario para hacer campaña entre los votantes latinos de su comunidad, cerca de San Diego, muchos compañeros partidarios de Trump estaban tan decepcionados con la gestión de la guerra por parte del presidente —entre otros temas— que no se sentían motivados para respaldar a su partido en noviembre.

"Mucha gente dice: '¿Por qué debería votar si el presidente no ​está cumpliendo lo que prometió?'", ‌recordó Rivera.

Al ser consultado al respecto, un portavoz de la Casa Blanca dijo a Reuters que los logros de Trump "en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones son sencillamente extraordinarios y reforzarán la seguridad de Estados Unidos durante muchos años".

Steve Egan, de 65 años, distribuidor de productos promocionales en Tampa, se distanció de Trump a principios de 2025 después de que las subidas de precios provocadas por los aranceles perjudicaran a su negocio. Desde el principio, Egan se mostró escéptico ante los argumentos del presidente para justificar la guerra y molesto ⁠porque esta había disparado aún más el precio de la gasolina y otros productos.

"Ahora mismo no parece que haya merecido la pena pasar por todo eso", afirmó, señalando que el objetivo declarado de un cambio de régimen "no se ha producido". Su opinión sobre el presidente es ahora tan baja, dijo Egan, que el respaldo de Trump sería "el beso de la muerte" para él a la hora de decidir a qué candidatos votar en las elecciones de mitad de legislatura.

Brandon Neumeister, de 37 años, funcionario de prisiones del estado de Pensilvania y antiguo miembro de la Guardia Nacional, dijo que el conflicto parecía haber beneficiado únicamente a las empresas petroleras. Sin embargo, incluso antes de la guerra, Neumeister ya había dicho que era poco probable que votara en noviembre porque estaba harto de la política.

Robert Billups, de 35 años, del estado de Washington, se mostraba cautelosamente ‌optimista respecto a que el acuerdo de paz se mantuviera. No obstante, creía que la guerra había generado más hostilidad hacia Estados Unidos en lugar de hacer que el país fuera más seguro.

El vicepresidente JD Vance, encargado de liderar las negociaciones de Estados Unidos con Irán, ha perdido su estima, y Billups afirmó que ya no siente preferencia alguna por los candidatos republicanos. En noviembre, "quien tenga una mejor estrategia esta vez, votaré por él, independientemente de su partido", afirmó.

"UN PLAN MÁS AMPLIO"

Aunque Trump se ha mostrado inflexible en su deseo de poner fin a la guerra, seis de sus votantes más fieles expresaron su esperanza de que aún tuviera planes secretos para someter a ‌Irán.

Kate Mottl, de 63 años, secretaria en una oficina municipal de las afueras de Chicago, afirmó que "destruir" el régimen de Teherán parecía la única forma de evitar futuros conflictos.

Sería "muy decepcionante" que Trump se abstuviera de una nueva intervención militar, señaló Mottl, y añadió que creía que "hay un plan más amplio detrás de todo esto".

Rich Somora, de 62 años, ingeniero de ‌Carolina del Norte, coincidió en que ⁠Trump probablemente tenía planes más agresivos bajo la manga. "No puedo imaginar que haya pasado por todo esto y no haya encontrado una forma de deshacerse de esos mulás", afirmó.

Sin embargo, según diplomáticos y analistas, la guerra no ha hecho más que reforzar el control ​de los gobernantes clericales de Irán. Si permanecen en el poder un mes más, dijo Somora, empezará a preocuparse.

En Prescott, Arizona, Joyce Kenney, una jubilada de 74 años, dijo que apoyaba el levantamiento de las sanciones y creía que restablecer la capacidad de Irán para comerciar con otros países garantizaría que sus líderes respetaran la tregua.

Pero el fondo de reconstrucción era ir demasiado lejos: "Eso no es responsabilidad nuestra", afirmó.

Con información de Reuters