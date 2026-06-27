Te estás arruinando la piel: 3 señales de que no te estás duchando correctamente, según dermatólogos.

Hay tres señales que te pueden indicar que estás duchándote de manera incorrecta y dañando tu piel. Según dermatólogos, algo tan simple como ducharse tiene sus secretos para proteger la barrera cutánea.

Aunque muchas personas creen que cuanto más se duchan mejor cuidan su higiene, los especialistas advierten que las duchas demasiado frecuentes, largas o con agua muy caliente pueden eliminar los aceites naturales que mantienen la piel saludable. "La sensación de quedar completamente limpio no siempre es algo bueno. Muchas veces es una señal de que eliminaste los aceites naturales de la piel", explica la dermatóloga Mona Gohara, profesora clínica asociada de Dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, en diálogo con Real Simple.

Estas son tres señales que podrían indicar que tu rutina de ducha está perjudicando tu piel

1. Tu piel se siente tirante después de bañarte

Si al salir de la ducha sentís la piel seca, rígida o incómoda, es posible que estés dañando la barrera cutánea. Según Gohara, una piel sana debería sentirse cómoda y flexible, no tensa ni acartonada.

"Si tu piel se siente como si estuvieras usando una campera dos talles más chica, podría estar diciéndote que perdió demasiada humedad por duchas frecuentes, agua caliente o limpiadores agresivos", señala la especialista.

2. Tenés picazón aunque no haya irritación visible

La picazón persistente no siempre está relacionada con alergias o problemas dermatológicos. En muchos casos puede ser una consecuencia del exceso de lavado. De acuerdo con la dermatóloga, ducharse en exceso puede alterar tanto los aceites protectores de la piel como su microbioma natural, dejando las terminaciones nerviosas más sensibles y provocando molestias incluso cuando la piel parece normal a simple vista.

3. Tus productos de skincare empiezan a arder

Si cremas o productos que usás habitualmente comienzan a generar ardor o escozor, el problema podría no estar en la fórmula sino en el estado de tu piel. "Cuando la barrera cutánea está comprometida, incluso los hidratantes suaves o los productos sin fragancia pueden provocar ardor porque los irritantes penetran con mayor facilidad", explica Gohara.

Para evitar estos problemas, los dermatólogos recomiendan optar por duchas cortas, utilizar agua tibia en lugar de caliente y aplicar una crema hidratante inmediatamente después del baño para ayudar a conservar la humedad natural de la piel.