Mascarilla casera asiática: ayuda a aclarar, iluminar y suavizar el rostro en minutos.

Hay una mascarilla asiática casera que es muy fácil de hacer en casa para tener una piel luminosa, suave y sin manchas. Si tenés la piel manchada, la querés aclarar e iluminar, o bien querés tenerla con mucha más luminosidad, esta mascarilla es perfecta.

Se prepara a base de agua de arroz, muy conocida por sus propiedades para restaurar la piel y dejarla suave y luminosa. "Si me preguntas cuál es la única mascarilla casera que vale la pena hacer, definitivamente es la mascarilla de arroz asiática hecha en casa, porque me ayuda a aclarar, a suavizar y a iluminar mi piel", cuenta Steffany, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer una mascarilla de arroz para la piel del rostro

Ingredientes

1/2 taza de arroz.

Agua.

Preparación

Lavar la media taza de arroz unas cuatro o seis veces con agua. Para hacerlo, verté el arroz con agua en un recipiente y revolvé muy bien con tus manos. El agua tiene que salir totalmente transparente. Una vez que el agua se vea clarita, llevalo a hervir en una olla con una taza de agua a fuego alto hasta que hierva. Una vez que hierba, bajar el fuego alto a fuego medio. Revolver y taparlo hasta que el arroz está muy suave. Se tiene que ver blandito. Llevar el arroz a una licuadora. Recordá que la licuadora también debe estar muy limpia. El arroz tiene que quedar licuado como una papilla, como una pasta húmeda y densa al mismo tiempo. Dejá que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando esté fría, ya está lista para usar. Aplicala y dejala unos 20 minutos como mínimo. Para mejores resultados, retirá con agua fría. ¡Listo!

Por qué el agua de arroz es tan buena para la piel

El agua de arroz es uno de los ingredientes más utilizados en las rutinas de belleza asiáticas debido a sus propiedades calmantes e hidratantes. Contiene aminoácidos, antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales que ayudan a mantener la piel suave, luminosa y con una apariencia más uniforme.

Además, el arroz posee compuestos como el ácido ferúlico y el inositol, que pueden contribuir a proteger la barrera cutánea y mejorar la textura de la piel. Por eso, muchas personas la utilizan como complemento de su rutina para conseguir un rostro con un aspecto más radiante.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen evidencias científicas sólidas que demuestren que una mascarilla casera de arroz pueda eliminar manchas profundas o aclarar significativamente el tono de la piel. Sus beneficios suelen estar relacionados con la hidratación, la suavidad y el aspecto luminoso que deja después de su uso.