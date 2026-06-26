FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur

​Las selecciones de Canadá y Sudáfrica se enfrentarán el domingo en el primer choque de los dieciseisavos de final de la ‌Copa del Mundo, con ambas ‌entrando en un terreno desconocido, ya que no cuentan con experiencia previa en las fases eliminatorias del torneo.

Canadá superó la fase de grupos por primera vez en tres participaciones, mientras que Sudáfrica lo logró en su cuarto intento, asegurando su plaza con una espectacular mejora de forma tras un desafortunado comienzo en el Mundial.

La victoria sobre Corea del Sur ​en su último ⁠partido del Grupo A en Monterrey el miércoles se produjo gracias ‌a una actuación ofensiva que le valió un merecido triunfo, ⁠en marcado contraste con la estrategia ⁠defensiva adoptada contra México en el partido inaugural del torneo hace dos semanas, donde las cosas no salieron bien para los sudafricanos.

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Tras el primer partido, ⁠el entrenador Hugo Broos, de 74 años, recibió una lluvia ​de críticas, y aunque optó por una formación ‌ofensiva para el segundo encuentro de ‌la fase de grupos contra la República Checa, su equipo consiguió ⁠el empate gracias a un penal cerca del cierre.

Pero contra Corea, Sudáfrica lució transformada, y el gol de Thapelo Maseko en el minuto 63 le aseguró el segundo lugar detrás de México.

Canadá ganó su primer ​partido en ‌un Mundial al golear 6-0 a Qatar, entre el empate con Bosnia en el debut y la derrota ante Suiza en su último partido del Grupo B. Terminó segunda en la zona y lamentará no haber conseguido el primer puesto, lo que ⁠les habría permitido seguir jugando en Vancouver.

Sin embargo, Canadá espera que su ejército de seguidores vestidos de rojo cruce la frontera y viaje a Los Ángeles.

La disponibilidad del capitán Alphonso Davies, que no jugó en ninguno de los partidos de la fase de grupos debido a una sucesión de problemas musculares, es la principal preocupación de Canadá, aunque el entrenador Jesse Marsch ‌sugirió que estaría en forma para el domingo.

"Creo que puede tener un gran impacto, tanto a nivel físico como futbolístico, pero también mental y psicológico, tener de vuelta a nuestro capitán, a nuestro mejor jugador del equipo. Creo que esto es un factor importante", dijo Marsch.

El centrocampista Ismael Kone sufrió ‌una fractura en una pierna contra Qatar, y también existen dudas sobre el estado físico de Stephen Eustaquio y del defensa central Moise Bombito.

Sudáfrica recuperará ‌al centrocampista Teboho Mokoena ⁠tras cumplir su suspensión, pero el veterano creador de juego Themba Zwane, a menudo decisivo en los partidos ​saliendo desde el banquillo, cumple el último partido de una sanción de tres encuentros por la tarjeta roja que recibió contra México el 11 de junio.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)