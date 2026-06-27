Ver Croacia vs. Ghana en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Luka Modric frente a Ayew.

Croacia y Ghana protagonizarán este sábado a las 18 (horario argentino) uno de los encuentros más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Con ambos seleccionados ya clasificados a los 16vos de final, el objetivo estará puesto en quedarse con el primer lugar del Grupo L, una posición que puede resultar determinante para evitar un cruce más exigente en la siguiente instancia.

El duelo se disputará con la tranquilidad de tener el boleto asegurado a la fase eliminatoria, aunque ninguno de los dos equipos pretende bajar la intensidad. Tanto los europeos como los africanos mostraron argumentos para avanzar de ronda y buscarán confirmar su buen momento con una victoria que les permita terminar la primera fase en lo más alto de la tabla. Se trata de una definición sumamente clave en el Grupo L de la Copa del Mundo.

Por dónde ver Croacia frente a Ghana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Croacia y Ghana se podrá ver por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Croacia y Ghana a este duelo

Croacia suma tres puntos y llega a esta definición después de un inicio con altibajos. En su estreno cayó frente a Inglaterra, un resultado que lo obligó a reaccionar rápidamente para no comprometer sus chances de clasificación. Lo hizo en la segunda jornada con un triunfo sobre Panamá, que le permitió meterse entre los clasificados y depender de sí mismo para pelear la clasificación. El conjunto dirigido por Zlatko Dalić volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos de mayor presión. Con Luka Modrić como conductor y la experiencia de futbolistas como Mateo Kovačić, Marcelo Brozović e Ivan Perišić, Croacia buscará imponer su jerarquía en un duelo que puede marcar el rumbo de su Mundial.

Croacia se juega todo.

Del otro lado aparece una Ghana, que fue una de las gratas sorpresas del Grupo L. El seleccionado africano comenzó su participación con una victoria frente a Panamá y luego consiguió un valioso empate ante Inglaterra, un resultado que confirmó su crecimiento futbolístico y le permitió llegar invicto a la última fecha. Ese empate frente a uno de los candidatos al título elevó la confianza del equipo africano, que mostró solidez defensiva, intensidad para recuperar la pelota y velocidad para atacar los espacios. Con ese rendimiento intentará sorprender nuevamente y asegurar la clasificación.