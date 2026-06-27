Jordania: cómo es el himno y cuál es el idioma del país rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Población en Jordania. (Crédito de foto: Laith Al-jnaidi/Anadolu via Getty Images)

El Mundial de la FIFA 2026 regala momentos únicos, y el cruce actual entre Argentina y Jordania en la fase de grupos el sábado 27 de junio es una muestra de ello. Mientras la Albiceleste busca consolidar su poderío, se enfrenta a un rival asiático lleno de mística. Jordania, oficialmente el Reino Hachemita de Jordania, es una nación caracterizada por sus imponentes paisajes desérticos, una interesante herencia cultural y tesoros arqueológicos únicos en el mundo como la mítica ciudad de Petra. Con una población hospitalaria y una estabilidad destacada en su región, el país combina sus tradiciones milenarias con una creciente modernidad urbana.

Jordania: símbolos, geografía e idioma

El himno nacional de Jordania, titulado "As-Salām al-Malakī al-Urdunī" (Paz al Rey de Jordania), fue adoptado oficialmente en 1946. Su emotiva letra fue escrita por Abdul Monem al-Rifai, mientras que la solemne melodía fue compuesta por Abdul Qader al-Taneer, destacando en sus versos expresiones como «¡Larga vida al Rey!» y el orgullo por su dinastía.

Geográficamente, el país se ubica en el corazón de Oriente Próximo, en la región de Asia Occidental. Limita con Arabia Saudita al sur y sureste, Irak al noreste, Siria al norte, e Israel y Palestina al oeste, contando además con una pequeña salida al Mar Rojo. En este territorio, el idioma oficial y predominante es el árabe, aunque el inglés cuenta con un uso sumamente extendido en el ámbito educativo y de los negocios.

Selección de Jordania en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Eakin Howard/AP)

Historia de Jordania y su huella en el fútbol

La historia moderna del país comenzó tras su independencia del mandato británico en 1946, consolidándose bajo la dinastía hachemita como un punto de encuentro cultural e histórico en la región. En el plano futbolístico, su participación en la actual edición de 2026 del Mundial, representa la primera participación de la selección masculina de Jordania en la historia de los mundiales de la FIFA.

El equipo asiático alcanzó esta cita histórica tras completar una sensacional campaña en las eliminatorias de la AFC, donde selló su clasificación directa. Aunque tradicionalmente han competido con fuerza en la Copa Asiática (donde recientemente alcanzaron un subcampeonato histórico), su debut en este torneo ecuménico ante las grandes potencias ya constituye la página más gloriosa y celebrada de todo su deporte nacional.