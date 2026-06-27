Ver Panamá vs. Inglaterra en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Inglaterra enfrenta a Panamá.

La Selección de Panamá y la Selección de Inglaterra se enfrentan este sábado a las 18 (hora argentina) por la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial 2026 en un encuentro con realidades muy diferentes. Mientras el conjunto europeo buscará asegurar el primer puesto de la zona y mantener el invicto, los centroamericanos afrontarán el compromiso por el honor, ya que se encuentran eliminados en el torneo.

El partido también tendrá influencia directa sobre la definición del grupo, ya que el resultado será seguido de cerca por Croacia y Ghana, los otros dos clasificados. Los ingleses dependen de sí mismos para terminar como líderes, mientras que Panamá intentará cerrar su participación sumando sus primeros puntos en la competencia.

Por dónde ver Inglaterra contra Panamá: los canales oficiales para ver el partido online en vivo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Inglaterra y Panamá será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Cómo llegan al encuentro Inglaterra y Panamá

La selección dirigida por Thomas Tuchel llega como líder del Grupo L con cuatro unidades. En el debut consiguió un valioso triunfo frente a Croacia, uno de los rivales más exigentes de la zona, y en la segunda presentación igualó con Ghana en un partido muy disputado. Ese empate le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla y llegar con ventaja a la última jornada.

Más allá de no haber podido repetir la victoria en su segundo compromiso, Inglaterra dejó buenas sensaciones desde el funcionamiento colectivo. Con una plantilla repleta de figuras y variantes en todas las líneas, el conjunto británico aparece como uno de los principales candidatos a pelear por el título y buscará ratificar ese favoritismo antes del inicio de la fase eliminatoria. Para quedarse con el primer lugar del grupo, Inglaterra necesita derrotar a Panamá. Un empate también podría alcanzarle, aunque en ese caso dependerá del resultado entre Croacia y Ghana. El cuerpo técnico apunta a mantener la intensidad y evitar sorpresas frente a un rival que ya no tiene nada que perder.

Kane es clave en el equipo.

Panamá, en cambio, llega golpeado después de dos derrotas consecutivas. El equipo centroamericano cayó en su debut frente a Ghana y luego volvió a perder ante Croacia, resultados que sellaron su eliminación antes de la última fecha. Sin embargo, el plantel intentará aprovechar el partido ante una potencia mundial para despedirse dejando una imagen competitiva. A pesar de no haber conseguido puntos, Panamá mostró pasajes interesantes durante el torneo y buscará sostener esa propuesta frente a un rival de máxima exigencia. El desafío será reducir los espacios defensivos y aprovechar las oportunidades que pueda generar de contragolpe.