Desgarrador: salió a la luz el video del momento previo al choque del tren con el auto de Ernestina Pais

Filmaron el accidente que sufrió Ernestina Pais.

A pocas horas de la trágica muerte de Ernestina Pais, salieron a la luz las imágenes que registraron los instantes previos al accidente que le costó la vida a la periodista y conductora. Las grabaciones, captadas por cámaras de seguridad de una vivienda lindera al cruce ferroviario, ya forman parte de la investigación judicial.

El siniestro ocurrió este viernes, minutos antes de las 19.30, en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, partido de San Isidro. Según fuentes policiales, el auto que manejaba Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral del conductor. La conductora, única ocupante del vehículo, murió en el acto. Desde Trenes Argentinos informaron que la formación involucrada se dirigía de Maipú a Delta.

Así quedó el auto de Ernestina Pais.

Las imágenes registran la secuencia previa a la embestida y forman parte del material que analiza la fiscal María Paula Hertrig, a cargo de la causa, que ya ordenó el relevamiento de todas las cámaras de la zona y aguarda los resultados de la autopsia.

El desesperante intento de rescate

El costado más estremecedor llegó con el testimonio de uno de los primeros vecinos en acercarse a socorrerla. Se trata de Carlos, quien en diálogo con A24 relató los minutos desesperantes que siguieron al choque. El hombre contó que escuchó el fuerte impacto y salió corriendo, sin imaginar de quién se trataba. "Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", explicó, conmovido.

"Le hablábamos y nunca contestó"

El vecino describió la impotencia de esos instantes. "Fuimos corriendo a ver si la podíamos ayudar. No pudimos porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas", señaló. Según su relato, varios se acercaron a asistirla, incluso un policía que intentó abrir las puertas sin éxito. "Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora que también le gritaba y le preguntaba si estaba bien, y nunca contestó", recordó.

Por último, Carlos aportó un dato que podría ser relevante para la causa: "La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina", aseguró. Mientras avanza la investigación, el ambiente despidió a Pais con una catarata de mensajes: José María Muscari, Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Flor de la V y Débora Plager, entre otros colegas, compartieron recuerdos y emotivas palabras.