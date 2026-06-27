Los aficionados españoles mantienen vivo el ritmo del bombo de Manolo en México

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs España

Manolo "el del Bombo" ya no está, pero en México el tambor sigue hablando por él.

España venció el viernes ‌a Uruguay por 1-0, lo ‌que le permitió liderar el Grupo H y clasificar a la fase eliminación directa del Mundial. Para los aficionados españoles en Guadalajara, la victoria tuvo un retrogusto amargo.

Manuel Cáceres, el aficionado incondicional que tocaba el bombo y era conocido en todo el mundo como "Manolo el del Bombo", falleció en mayo del año pasado a ​los 76 años, ⁠dejando a "La Roja" sin el latido rítmico que la había acompañado ‌durante décadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Este es el primer Mundial sin él", dijo ⁠el aficionado español Pablo Muñoz cuando ⁠se le preguntó si se extrañaba a Manolo. "Y claro, se le echa de menos porque era el aficionado con más solera en ⁠España, el más conocido".

Muñoz recordó a Manolo como alguien a ​quien era fácil querer y que recibía ‌a los visitantes en su bar ‌de Valencia como si fueran de la familia.

Sete Fernández, que ⁠se autodenominó la "Trompeta de España", explicó que los aficionados de las peñas Marea Roja y Furia Española habían traído su propio tambor para continuar el legado de Manolo en las gradas.

"Aquí no ​hablamos de ‌sucesores, de lo que tenemos que hablar es de seguir su legado", dijo Fernández. "Nunca podré ser el heredero de Manolo, porque Manolo era único".

En Guadalajara, ese legado ya se ha reconocido en las calles.

"Nos ven por las ⁠calles y nos dicen 'Manolo', porque cuando ven el bombo dicen: 'Manolo, Manolo'", explicó Fernández. "Eso es buena señal de que el símbolo de Manolo sigue adelante y de que su legado va a seguir".

Manolo había declarado a Reuters durante el Mundial de 2006 que su objetivo era seguir tocando el bombo hasta haber asistido a 12 torneos.

"Mi objetivo es retirarme ‌después de 12 Mundiales, lo que me hará tener 77 años, si España se clasifica para todos ellos", dijo. "Estaré allí, aunque tenga que ir con un bastón".

En total, Manolo llegó a 10 Mundiales, ya que se perdió el de Qatar 2022 por motivos de salud.

Fernández ‌dijo que tiene previsto el vuelo de vuelta para el 19 de julio, tras la final, y que los redobles de tambor seguirán a ‌España allá donde ⁠juegue.

"¿Que toca Guadalajara? Pues Guadalajara. ¿Que toca Miami? Pues Miami", dijo.

"Pero que no le quepa duda a nadie ​de que nosotros vamos a estar siguiendo a España y llevando el legado de Manolo a donde haga falta".

Con información de Reuters