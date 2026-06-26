El fiscal Mola pidió la detención de Martín Insaurralde

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se conoce días después de la difusión de imágenes de su exesposa, Jessica Cirio, dentro de un vestidor de hombre junto a miles de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente, acomodados en cajones y estantes.

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detención, según le confirmaron fuentes de la fiscalía a El Destape.

La causa contra Insaurralde se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del ex funcionario a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, episodio que motivó su renuncia a la Jefatura de Gabinete bonaerense y el avance de la investigación.

Las otras medidas

Días atrás, la Justicia realizó allanamientos en dos inmuebles vinculados a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, luego de la difusión del video en el que se observan fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

En este contexto, el fiscal Mola también pidió la realización de un peritaje técnico sobre las imágenes difundidas durante el fin de semana, con el objetivo de determinar el monto de dinero que aparece en las imágenes.