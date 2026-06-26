La Garganta Poderosa apartó a Nacho Levy tras acusaciones de violencia de género

La organización social La Garganta Poderosa apartó a uno de sus mayores referentes, el periodista Ignacio "Nacho" Levy, envuelto en acusaciones de maltrato y violencia de género por mujeres con las que entabló vínculos amorosos. En los últimos días, tres de sus exparejas se expresaron públicamente sobre las actitudes del comunicador.

"Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", publicó la organización en sus redes sociales.

En un extenso comunicado, La Poderosa argumentó que esa "es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar" y de "cuidar la construcción" de la agrupación. "Lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización", indicaron.

Su apartamiento se conoce días después de que su expareja Cecilia Ce diera detalles de un maltrato emocional sufrido por Levy. Tras viralizarse su denuncia pública, también se sumaron la actriz Gloria Carrá, quien estuvo con el dirigente social entre 2000 y 2023, y publicó un mensaje de "solidaridad" con las mujeres. En las últimas horas, la conductora televisiva Sofía Monachelli también dijo haber sufrido violencia psicológica.

"Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género", dice el texto de la organización.

Y luego sigue: "Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo. Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir".

Cómo se desató el caso

El martes pasado, la sexóloga Ce compartió una historia en su cuenta de Instagram que fue rápidamente viralizada entre cientos de usuarios. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir", escribió, sin mencionar a Levy.

Ambos oficializaron su relación a fines de 2025 y hasta mayo de este año ambos se mostraban juntos en redes sociales. "Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos", agregó Ce luego de su primer mensaje.