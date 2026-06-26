Un periodista español denunció que la Selección Argentina será beneficiada ante España en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya espera rival en el Mundial 2026 y un periodista español aseguró que la FIFA la favorecerá si se cruza con España.

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, la posibilidad de un cruce entre la Selección Argentina y España comenzó a generar tensión del otro lado del Atlántico. En el programa El Chiringuito de Jugones, que suele marcar la agenda futbolística española, un reconocido periodista aseguró que, si ambos equipos se enfrentan en los dieciseisavos de final, la "Albiceleste" contará con un supuesto favoritismo arbitral. Sus palabras desataron un intenso debate y encontraron una respuesta inmediata de uno de sus propios compañeros.

Todo ocurrió durante una emisión del programa televisivo español, que también cuenta con presencia argentina. Allí, el panelista José Luis Sánchez sorprendió con una declaración que rápidamente generó discusión. "Creo que si nos toca Argentina estamos eliminados. Me da pavor lo que nos puedan hacer en un España-Argentina", afirmó, dejando en claro que preferiría evitar al vigente campeón del mundo en la próxima ronda.

Pero el periodista fue más allá. Durante el debate sostuvo que las polémicas arbitrales de los últimos años le generan desconfianza y recordó distintos episodios que, según su interpretación, beneficiaron al seleccionado argentino en más de una oportunidad.

"Ya vimos lo que pasó en Qatar. También estamos viendo lo que ocurre en este Mundial: los penales, las jugadas polémicas, las expulsiones... Yo sé que si nos toca Argentina estamos afuera. ¿Futbolísticamente somos mejores? Sí. ¿Podemos ganarle? También. Pero igual estamos eliminados. Yo no quiero jugar contra Argentina", lanzó. Sus declaraciones no tardaron en convertirse en uno de los temas más comentados entre los hinchas españoles y argentinos.

La respuesta que defendió a la Selección Argentina

Las palabras de José Luis Sánchez no quedaron sin réplica. Francisco "Lobo" Carrasco, exfutbolista español e histórico panelista del programa, rechazó de manera contundente esa postura y defendió tanto el nivel de la Selección Argentina como el presente de Lionel Messi. Con un tono mucho más confrontativo, Carrasco cuestionó el pesimismo de su compañero y aseguró que ese tipo de discursos solo engrandecen aún más al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Si todos pensaran como él, yo sería argentino. Basta de llorar. Estás hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Lo digo habiendo visto a Diego Armando Maradona. No menosprecies a Argentina porque después podés pasar vergüenza", respondió el exjugador de Barcelona.

El contrapunto dejó expuesta la división de opiniones que existe en España respecto de un posible enfrentamiento con la Albiceleste. Mientras algunos consideran que evitar al campeón del mundo sería el mejor escenario, otros entienden que la Roja tiene argumentos futbolísticos suficientes para competir de igual a igual.

España todavía define su futuro

El panorama todavía no está completamente resuelto en España. El equipo de Luis De la Fuente lidera el Grupo H con cuatro puntos luego del empate sin goles frente a Cabo Verde y la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita. Sin embargo, el primer puesto todavía no está garantizado.

A pesar de no tener asegurado el liderato, "La Furia" depende de sí mismo para terminar como líder. Si derrota a Uruguay conservará esa posición y evitará enfrentarse a Argentina en la próxima instancia. En cambio, un empate o una derrota podrían modificar el orden de la tabla y provocar uno de los cruces más atractivos de toda la fase eliminatoria.