Con las parejas y los hijos, el sorpresivo método de concentración de Curazao en el Mundial

El conjunto del Caribe aplicó un particular método de concentración que invita a pensar el fútbol de otra manera.

Cada selección clasificada al Mundial dispone de un centro de entrenamiento exclusivo y un recinto que es utilizado para el descanso. La metodología que más se repite es que los jugadores son liberados después de los partidos, pero en la delegación de Curazao fueron un paso más adelante y aplicaron una norma que sorprende bastante. Una que despertó varios comentarios en las redes sociales.

La federación del equipo del Caribe decidió que la base sea en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, en donde se entrenan en el complejo deportivo de la Universidad Atlántica de Florida. Aunque eso no es llamativo, debido a que al momento de diagramar la entrega de las habitaciones se hizo pensando en la salud mental de los 26 jugadores convocados.

A diferencia de los demás equipos clasificados al Mundial, Curazao le permite a los jugadores que puedan compartir habitación con sus respectivas parejas y que el contacto con sus familias sea diario. Eso no es todo, ya que la federación le pagó los pasajes a cada una de las personas que fueron elegidas por los deportivos.

“Los jugadores pueden compartir una habitación con su pareja y, cuando hay niños, la familia dispone de una habitación adicional. Es bastante único en el fútbol internacional”, expresó Suranne Huurman, que se desempeña como integrante médica del plantel. Además, la profesional es la única responsable mujer en el cargo en todo el Mundial y que dispone de un currículum más que interesante porque trabajó en PSV de Países Bajos y en el Real Madrid de España.

"Como jefe de personal médico, me siento privilegiado de contribuir a un ambiente en el que todos trabajen sin descanso hacia el mismo objetivo, ayudando al equipo a desempeñar su mejor desempeño en el escenario más grande del fútbol. Orgullosa de este grupo, orgullosa de representar a Curazao, y agradecida por la oportunidad de ser parte de este viaje", escribió en su cuenta de Instagram después de que el equipo lograra empatar frente a Ecuador.

¿Curazao puede clasificarse a los 16avos?

De acuerdo con lo que figura en la tabla de posiciones, Curazao tiene grandes chances de avanzar a los 16avos de final del Mundial. Sin embargo, no es algo que será fácil de lograr porque depende de una victoria frente a Costa de Marfil para evitar quedar posicionado en el último puesto, que es el lugar que actualmente ocupa.

Por otro lado, se debe considerar que Ecuador debe superar a Alemania para al menos asegurar un tercer puesto y tratar de avanzar de ronda como uno de los mejores terceros del certamen. Este resultado es uno que arruina por completo las chances del conjunto del Caribe. El empate en los dos partidos también es negativo, debido a que la selección debutante dispone de un saldo desfavorable en lo que respecta a la diferencia de goles por los siete que el conjunto teutón le anotó en la primera fecha.

Sin embargo, tampoco hay una certeza de que Curazao pueda llegar a clasificarse como tercero porque todo depende de que haya un equipo con un peor rendimiento. Es por ello que la goleada sufrida en el debut es una gran mochila que solo se puede anular con un diluvio de goles a favor.