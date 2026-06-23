Costa de Marfil busca el segundo puesto ante un Curazao que aspira a dar la sorpresa

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs. Curazao

​La pequeña Curazao no se había dado muchas esperanzas de ganar a Costa de Marfil en el Mundial, pero el ‌empate en su último ‌partido de la fase de grupos ante Ecuador bien podría haber cambiado su perspectiva.

La nación más pequeña en competir en la fase final sufrió una goleada por 7-1 ante Alemania en su debut en el torneo, pero luego realizó una tenaz actuación defensiva para llevarse un punto ante Ecuador en su segundo partido del Grupo E.

Antes ​del torneo, el veterano ⁠seleccionador Dick Advocaat había intentado moderar las expectativas en la ‌isla caribeña, y su descripción de la selección como ⁠un equipo sin opciones, con escasas ⁠esperanzas de dar la sorpresa, parecía acertada tras la goleada sufrida ante los alemanes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el empate sin goles ante Ecuador, que terminó ⁠segundo en la fase de clasificación sudamericana, ofrece la esperanza ​de otra posible sorpresa frente a los marfileños, ‌que terminarán segundos del grupo si ‌ganan.

Curazao realizó un sólido partido defensivo, liderado por el portero ⁠Eloy Room, de 37 años, que juega en la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos y que realizó una serie de paradas clave para mantener su portería a cero.

"Me fui metiendo ​en el ‌partido tras unas cuantas buenas paradas. Afortunadamente, pude detener todos los disparos", dijo el portero. "Creo que me he ganado una estatua en Curazao".

Es probable que Room vuelva a estar en el punto de mira frente a una selección ⁠de Costa de Marfil muy ofensiva, que busca asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Vencieron a Ecuador en su primer partido y, en su segundo encuentro de la fase de grupos frente a Alemania, iban ganando 1-0 al descanso, pero dejaron escapar la ventaja y acabaron perdiendo.

Alemania ya tiene asegurado el primer puesto, y los marfileños persiguen el ‌segundo lugar, lo que les permitiría enfrentarse a Francia o a Noruega en Dallas el próximo martes.

El ataque marfileño tuvo ocasiones frente a Alemania pero, al final, le faltó la experiencia necesaria, dijo el seleccionador Emerse Fae.

"Vamos a utilizar el partido (ante Alemania) como lección para intentar ‌corregir los errores y las carencias que aún tenemos, y eso nos ayudará a llegar lo más lejos posible", dijo.

Afirmó que esperaba con interés ‌el reto de ⁠enfrentarse a Curazao en el próximo partido para ver "de qué están hechos" y que preveía un partido muy ​reñido.

Costa de Marfil participa por cuarta vez en la fase final del Mundial, pero hasta ahora nunca ha superado la fase de grupos.

(Escito por Mark Gleeson en Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)