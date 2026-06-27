El Mundial abre los ojos de los estadounidenses al auge mundial del fútbol

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Cabo Verde vs Arabia Saudita

El creador ​de contenidos Evan Hand ya había visto momentos deportivos que se volvieron virales, pero el que cambió su forma de entender el alcance del fútbol no vino de la mano de una superestrella.

Provino de Vozinha, el portero de Cabo ‌Verde de 40 años, cuya actuación con siete paradas ‌en el empate a cero frente a la gran favorita, España, lo convirtió de la noche a la mañana en una sensación en las redes sociales.

"Para mí, el momento clave fue lo de Vozinha", dijo Hand. "Fue ver cómo este tipo ganó 15 millones de seguidores prácticamente de la noche a la mañana jugando en un equipo de un país que, si lo buscaras en un mapa, no sabrías decirme dónde está Cabo Verde ahora mismo".

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"Tom Brady (estrella de la NFL) tiene menos seguidores que este chico, y él ha protagonizado posiblemente la racha más dominante de la historia del deporte. Así que ese fue un momento especial para mí".

Para muchos aficionados ​al deporte estadounidenses, este Mundial ha supuesto ⁠una sacudida similar.

Mientras hinchas de todo el mundo abarrotan los estadios, la audiencia televisiva se dispara y los seguidores estadounidenses ‌se agolpan en las fiestas de aficionados y los bares deportivos, el torneo ha servido para recordar de ⁠forma vívida que el fútbol no es un deporte minoritario que intenta ⁠abrirse paso en la cultura dominante estadounidense. Es el deporte más popular del mundo y Estados Unidos aún está tratando de ponerse a su altura.

El torneo ya va camino de batir el récord de asistencia. Tras los primeros 44 partidos, la asistencia total superó ⁠los 2,85 millones de espectadores, con una ocupación promedio de los estadios de alrededor del 99,6%, según un análisis de ​Reuters basado en datos de la FIFA.

La transmisión de Fox de la victoria de Estados ‌Unidos sobre Australia atrajo a 16,2 millones de espectadores, una ‌cifra que probablemente se superará a medida que los estadounidenses avancen hacia la fase de eliminación directa.

"Creo que mucha gente ⁠que siempre pensó que este deporte era aburrido está descubriendo que es emocionante", dijo Bob Dorfman, analista de marketing deportivo. "Y eso está ayudando al fútbol".

PASIÓN MUNDIAL

El impacto del torneo en Estados Unidos puede medirse tanto en términos de emoción como de índices de audiencia.

Dorfman señaló que los aficionados estadounidenses no solo están en contacto con jugadores de élite, sino también con la pasión de los seguidores que ​viajan y de las ‌comunidades de inmigrantes, que viven el Mundial más como una fiesta nacional que como un evento deportivo.

"En Estados Unidos hay un montón de extranjeros que vienen de visita o de inmigrantes que ya están aquí y que se están volviendo locos con esto", dijo. "Y creo que, en cierta medida, los ciudadanos estadounidenses sienten un poco de envidia de los aficionados escoceses y de los brasileños".

"Ayer estaba viendo el partido de Brasil y se me hizo un ⁠nudo en la garganta al verlos cantar su himno nacional. La emoción es enorme. La euforia es enorme. Hay grandes estrellas jugando a las que los estadounidenses por fin están conociendo de cerca".

Hand comentó que sus videos sobre el Mundial están teniendo un éxito "espectacular", mucho mayor que el de su contenido habitual, que suele centrarse en deportes como el fútbol americano universitario y el golf.

"No es que no supiéramos que el fútbol era importante", dijo. "No creo que supiéramos la verdadera magnitud de lo que es exactamente el fútbol. Todas y cada una de las personas del resto del mundo, aunque sean de un pueblo cualquiera de Brasil o de Siberia, conocen el fútbol. Y les encanta el fútbol ‌y darían la vida por ese deporte".

¿DURARÁ ESTO?

El fútbol cuenta con una base más sólida en Estados Unidos que en generaciones anteriores: un mayor acceso a las transmisiones internacionales, una presencia cada vez mayor de la MLS, un fútbol femenino destacado, aficiones latinas e inmigrantes, y una cultura juvenil cada vez más familiarizada con estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Christian Pulisic. Los equipos comunitarios están atrayendo a aficionados, especialmente en lugares donde no hay ligas profesionales estadounidenses.

Pero el mercado deportivo estadounidense está saturado, y la NFL sigue siendo la fuerza comercial ‌dominante del país.

"La NFL es la reina aquí", dijo Dorfman. "Han hecho un trabajo excelente dominando la perspectiva, y ahí es donde se centra toda la atención. El Super Bowl es el Super Bowl y, aunque la final del Mundial vaya a tener diez veces más audiencia, este es ‌el país del fútbol americano. No ⁠sé si el fútbol llegará a alcanzar ese nivel alguna vez".

Hand también se muestra cauteloso. Ve un torneo capaz de inspirar a los jóvenes aficionados, pero no necesariamente lo suficientemente fuerte como para mantener el ​protagonismo nacional una vez que vuelva la temporada de fútbol americano.

"Creo que ahora mismo todos estamos muy entusiasmados con el fútbol", dijo Hand.

"Para cuando llegue agosto y tengamos la pretemporada de la NFL, Hard Knocks y la Semana Cero del fútbol americano universitario, la gente se habrá olvidado casi por completo de que esto haya ocurrido".

Con información de Reuters