El fallido de Luis Ventura con el micrófono abierto al hablar de Ernestina Pais: “Era un tren”

Luis Ventura hizo un repudiable comentario sobre Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais, arrollada por una formación del Tren de la Costa este viernes en San Isidro, sacudió a todo el ambiente de los medios. En ese clima de conmoción, Luis Ventura salió al aire en A24 para despedir a la exconductora de CQC, pero un comentario al pasar lo dejó en el centro de la polémica y se viralizó en cuestión de minutos.

Un homenaje que se le fue de las manos

El momento se dio durante una comunicación telefónica entre el presidente de APTRA y el periodista Mariano Yezze. Todo arrancó cuando Yezze quiso resaltar el costado humano y profesional de la fallecida figura: "Otra cosa que quería resaltar es lo emprendedora que era Ernestina. Siempre", señaló al aire.

Ernestina Pais estaba siendo destaca en América.

Ventura se sumó a los elogios y la definió en pocas palabras: "Talentosa por donde la mires". Del otro lado, Yezze redobló la apuesta para graficar el carácter y el ímpetu de la ex Mañanas Informales: "Una topadora", la describió, en alusión a su personalidad arrolladora.

La frase que lo dejó en el ojo de la tormenta

Fue entonces cuando Ventura, siguiendo esa misma línea, soltó la comparación que nadie esperaba: "Un tren…", deslizó. Consciente al instante del desafortunado paralelismo, Pais murió, justamente, embestida por una formación ferroviaria, el ex Intrusos intentó dar marcha atrás: "Bueno… mala imagen, mala mía", se disculpó sobre el aire.

El fragmento no tardó en multiplicarse en las redes sociales y desató una catarata de repercusiones. Lo que disparó la bronca fue, precisamente, que la metáfora remitía al modo en que la actriz perdió la vida. Pese al pedido de disculpas inmediato, las críticas contra el conductor se dispararon.

"Esta gente es más mala que el diablo", escribió un usuario en X. "¿Y a este no lo cancelan?", sumó otro, mientras un tercero apuntó: "A este le festejan y se ca… de risa, un irrespetuoso total".

Hasta el momento, el presidente de APTRA no se refirió públicamente al revuelo más allá de esa disculpa exprés que pronunció en el mismo instante en que se le escapó la comparación. El blooper, lejos de pasar inadvertido, terminó opacando el homenaje y sumó otro capítulo a la larga lista de polémicas que arrastra el conductor.