Entradas para Airbag en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

La icónica banda Airbag estará en Mar del Plata. (Crédito de foto: Airbag)

Airbag, una de las agrupaciones más convocantes del rock nacional, confirmó su regreso a la ciudad de Mar del Plata en el marco de su exitoso tour "El Club de la Pelea II". Los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli se preparan para brindar un show eléctrico e imponente, reencontrándose con un público costero que espera con ansias el despliegue de guitarras distorsionadas, la energía escénica y los grandes himnos que caracterizan a esta vibrante propuesta en vivo. El anuncio llega tras un arranque de año arrollador para el trío, que viene de llenar estadios de manera consecutiva, demostrando la fidelidad absoluta de su audiencia y la vigencia indiscutida de su propuesta musical.

Precios para ver a Airbag

La esperada cita rockera tendrá lugar el próximo viernes 17 de julio en las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, el emblemático recinto marplatense adecuado para albergar espectáculos de gran magnitud y un gran sonido. En cuanto al acceso para ver a la banda, las entradas se comercializarán mediante el sistema Passline, ofreciendo inicialmente una preventa exclusiva para los clientes que posean tarjetas de crédito BNA Visa. Esta primera instancia comenzará el martes 30 de junio a partir de las 12:00 del mediodía y contará con el beneficio de financiación en hasta seis cuotas sin interés. Posteriormente, la venta general se habilitará el miércoles 1 de julio a la misma hora, permitiendo la compra con todos los medios de pago disponibles.

Respecto a los valores establecidos para las distintas ubicaciones, las opciones varían de acuerdo a la comodidad de los sectores. Los precios se darán a conocer el día en que estén los tickets a la venta. Es sumamente importante considerar que a cada uno de los precios se le debe adicionar el correspondiente costo por el servicio de la plataforma de venta de tickets.

Airbag se presenta en Mar del Plata el 17 de julio. (Crédito de foto: Airbag)

Un crecimiento histórico y el hito de los cinco River

El retorno del grupo a los escenarios costeros se produce en medio de un crecimiento que avanza sin tope en la industria musical de América Latina. A lo largo de la temporada de 2025, Airbag alcanzó el punto más alto de su trayectoria al consolidar un hito histórico tras cortar más de 350,000 tickets con la realización de cinco Estadios River Plate agotados. Este asombroso logro no solo los posicionó entre las diez propuestas artísticas que más localidades vendieron en la región, sino que reafirmó de manera definitiva su liderazgo absoluto dentro del rock en español.