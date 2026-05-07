Qué relación familiar tiene Ángel De Brito con los integrantes de Airbag

La revelación sobre el vínculo familiar entre Ángel de Brito y los integrantes de Airbag volvió a generar repercusión en redes sociales y programas de espectáculos. Aunque el conductor ya había contado hace tiempo que compartía parentesco con los hermanos Sardelli, recientemente explicó cómo descubrió esa conexión inesperada con la popular banda argentina.

Cómo descubrió Ángel de Brito el parentesco con Airbag

Ángel de Brito sorprendió al recordar el momento en que descubrió que era familiar de los integrantes de Airbag. La confesión surgió durante una emisión de Ángel responde, el programa que conduce en Bondi Live.

Todo comenzó cuando hablaba sobre los recientes shows de la banda en el estadio River Plate y mencionó, entre risas, que no había sido invitado a los recitales. A partir de ese comentario, decidió contar una historia personal vinculada a los músicos.

“Yo me encontré con mis primos en la casa de Daisy, una vez hace 125.500 años y no sabíamos que éramos primos”, relató Ángel de Brito durante el ciclo. Según explicó, el descubrimiento ocurrió de manera totalmente casual durante una reunión familiar. En ese encuentro estaban presentes los hermanos Sardelli y, mientras conversaban, comenzaron a unir datos sobre sus familias hasta llegar a una conclusión inesperada.

La relación entre Ángel de Brito y los hermanos Sardelli

Los integrantes de Airbag son Patricio Sardelli, Gastón Sardelli y Guido Sardelli, quienes conforman una de las bandas de rock más populares de la escena nacional.

Durante la charla en Bondi Live, Ángel de Brito recordó cómo fue el intercambio que permitió descubrir el parentesco. “Un día Daisy dice ‘hay una reunión, vení’”, comentó al rememorar aquella situación.

Luego agregó: “Ahí charlando nos dimos cuenta que éramos primos. Pato me dice ‘vos sabías que mi mamá me dice que no sé qué...’. Y era cierto, éramos del mismo árbol y no sabíamos”.

De acuerdo con lo que explicó el conductor, se trata de un parentesco lejano relacionado con el apellido materno de ambas familias. Aunque no mantienen un vínculo cotidiano, la anécdota llamó la atención por tratarse de dos figuras muy reconocidas dentro del mundo del espectáculo y la música argentina.

El presente de Airbag y sus shows en River Plate

Mientras tanto, Airbag atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El grupo logró consolidarse como una de las bandas más convocantes del país y recientemente realizó una serie de shows en el estadio River Plate que tuvieron una fuerte repercusión.

Los recitales marcaron otro hito para los hermanos Sardelli, que desde hace años construyen una carrera ascendente dentro del rock nacional. Con una base sólida de seguidores y una presencia constante en festivales y estadios, la banda consiguió ampliar su público y posicionarse entre los artistas más escuchados de Argentina.

La revelación sobre el parentesco con Ángel de Brito volvió a instalar el tema en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron sorprendidos por la inesperada conexión familiar.

La repercusión de la historia en redes sociales

Después de las declaraciones del conductor, el tema rápidamente se viralizó y generó comentarios entre seguidores tanto del periodista como de la banda. Muchos usuarios destacaron lo curioso de la historia y el hecho de que ambos descubrieran el vínculo familiar de manera accidental.

La anécdota también despertó interés porque combina dos mundos muy distintos: el periodismo de espectáculos y el rock argentino. Aunque el parentesco era conocido desde hace tiempo, la explicación sobre cómo surgió ese descubrimiento volvió a captar la atención del público y de los programas dedicados al entretenimiento.