¿Quién es el novio de Ángel de Brito y de qué trabaja?

Ángel de Brito tiene pareja hace varios años.

Ángel de Brito es, sin dudas, una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en la Argentina. Filoso, directo y siempre al frente de las primicias más picantes, el conductor de LAM supo construir una carrera sólida sin exponer en exceso su vida privada. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos detalles sobre su intimidad salieron a la luz, entre ellos, quién es su pareja y a qué se dedica.

¿Quién es el novio de Ángel de Brito?

El novio de Ángel de Brito es Javier Medina, un reconocido profesional del mundo de la estética y la moda. Medina trabaja como peluquero y estilista, y cuenta con una extensa trayectoria en el ambiente artístico. A lo largo de los años, atendió a numerosas figuras del espectáculo, especialmente actrices y conductoras de televisión, lo que lo convirtió en un nombre habitual detrás de escena en los canales y en producciones teatrales.

Lejos del perfil mediático de su pareja, Javier Medina mantiene un bajo perfil público. No suele dar notas ni exponerse en redes sociales, y prefiere mantenerse al margen de las polémicas que muchas veces rodean a Ángel de Brito. Aun así, su nombre fue mencionado en más de una oportunidad al aire, especialmente cuando exangelitas o figuras del medio recordaron los inicios del conductor en televisión y su vínculo personal con el estilista.

La relación entre Ángel de Brito y Javier Medina lleva varios años y se caracteriza por la discreción. El conductor nunca hizo del romance un tema central en sus programas, aunque tampoco lo ocultó. En distintas entrevistas, dejó en claro que elige cuidar su vida privada y separar lo personal de lo profesional, algo poco habitual en un rubro donde la exposición suele ser moneda corriente.

¿Dónde trabaja Ángel de Brito?

En cuanto a su trabajo, Medina desarrolló gran parte de su carrera en Telefe y El Trece, donde participó en ficciones, ciclos diarios y eventos especiales, siendo responsable del look de muchas figuras. Su prestigio dentro del ambiente lo posicionó como un estilista de confianza para artistas de primera línea.

Ángel de Brito junto a Javier Medina.

Así, mientras Ángel de Brito domina la pantalla y las primicias del espectáculo, su pareja se mueve con soltura pero sin estridencias en el detrás de escena, consolidando una relación que combina dos mundos distintos: el ruido mediático y la calma del bajo perfil.