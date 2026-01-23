Ángel de Brito no tuvo piedad con Flor Jazmín y la expuso sin filtro: “Es contradictoria”

Ángel de Brito no perdonó a Flor Jazmín.

Un comentario al aire en Nadie Dice Nada, el ciclo insignia de Luzu TV, volvió a desatar una fuerte polémica en redes y terminó con Ángel de Brito apuntando sin piedad contra Flor Jazmín Peña, a quien acusó de mostrarse “contradictoria” con el discurso que suele sostener públicamente.

Todo comenzó cuando la bailarina y co conductora pidió frenar el programa para hacer una aclaración que no pasó inadvertida. Mientras hablaba del público que suele acercarse al estudio, lanzó una frase que generó ruido inmediato: “Hay mucha gente afuera pidiendo cosas y una que tiene un TDAH bárbaro”, dijo en referencia a ella misma. Acto seguido, intentó bajar el tono explicando que, una vez finalizado el programa, suelen salir a sacarse fotos con la gente, aunque se la notó incómoda y algo descolocada por lo que estaba ocurriendo fuera de cámara.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre los dichos de Flor Jazmín?

El fragmento se viralizó rápidamente y abrió un debate sobre el tono del comentario y la forma en que fue expresado. Fue entonces cuando Ángel de Brito decidió dar su opinión sin rodeos. En su análisis, el conductor aclaró que no le pareció un comentario gravísimo en sí mismo, pero sí cuestionó la incoherencia entre lo que se dice y la imagen que se intenta construir.

“No me pareció tan grave, lo que pasa es que estas que fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz dicen una boludez de estas y la gente se les viene en contra”, disparó filoso. Para De Brito, el problema no fue tanto la frase puntual, sino el contraste con el perfil público que Flor Jazmín suele mostrar.

El conductor fue más allá y profundizó su crítica: “Es contradictorio. Si vos sos nacional y popular, te tiene que gustar la gente. Si sos todo amor y paz, te tiene que divertir la gente”. Con esa frase, dejó en claro que, a su entender, el comentario no condice con el discurso empático y espiritual que la bailarina suele sostener en redes y entrevistas.

Flor Jazmín fue muy criticada en redes.

La exposición volvió a colocar a Flor Jazmín en el centro de la escena mediática y reavivó el debate sobre los límites entre el cansancio, la espontaneidad al aire y la responsabilidad de quienes tienen una llegada masiva al público.