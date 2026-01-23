Ángel de Brito contó un secreto de Wanda Nara e Icardi: "Es un peligro"

Ángel de Brito contó una intimidad de Mauro Icardi y Wanda Nara,

En medio de la nueva escalada pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ángel de Brito sorprendió al revelar un dato desconocido sobre la relación cuando todavía estaban casados. El periodista explicó por qué la conductora evitaba llevar al futbolista al histórico programa de Mirtha Legrand y dejó al descubierto una interna que hasta ahora no había salido a la luz.

En ese contexto, De Brito recordó una charla personal con Wanda que se remonta a más de una década atrás, cuando ambos estaban en su mejor momento como pareja. Según contó, en aquel entonces habían sido invitados juntos a la mesa de Mirtha, pero la mediática se negó a llevar a su marido.

"Estaban Mauro y Wanda en su mejor momento, casados, me la crucé en un lugar a Wanda, él no estaba, y la habían invitado a la mesa de Mirtha", relató el conductor. Y sumó: "Estoy hablando hace... la China no estaba ni en la mira, estaba con Vicuña todavía, hace diez años, fácil. Y le digo '¿por qué no vas con Mauro?, va ser divertido'".

La respuesta de Wanda, según De Brito, fue tajante y reveladora. "Y me dice 'no lo puedo llevar a la mesa porque es un arado', no tarado, como que era muy corto, muy básico, 'le puede decir a Mirtha cualquier cosa'". El periodista fue más allá y detalló el motivo de fondo que, según Wanda, hacía riesgosa esa exposición televisiva: "Pensá en la Mirtha de diez años atrás, que estaba con el cuchillo en la mano. Él muy jovencito también. Me dijo 'no, es un peligro, le puede decir, vieja de mierd..., cualquier cosa, si no le gusta la pregunta, porque él es muy cuadradito'".

Las confesiones de Ángel de Brito sobre Mauro Icardi

La anécdota también sirvió para poner el foco en el bajo perfil mediático del futbolista. De Brito remarcó que Icardi casi no concedió entrevistas importantes a lo largo de su carrera. "Mauro, solo, me parece que ninguna, salvo a Marley, que fue una notita así al pasar, una notita tranca, nunca hizo una buena entrevista", señaló. Incluso reveló que el propio Icardi le había prometido una nota que jamás se concretó. "Él me lo prometió una vez, me escribió en una vuelta de todas estas peleas con Wanda y me dijo 'ahora cuando llego en noviembre a la Argentina te voy a dar una nota y voy a contar la verdad, de todas las verdades de esta mentirosa'".