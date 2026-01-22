Mauro Icardi confirmó lo que todos piensan de Wanda Nara: "Mujer mitómana"

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo.

Un nuevo capítulo se sumó a la interminable novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara, cuando el futbolista decidió salir públicamente a desmentir a su exesposa con un durísimo descargo en redes sociales. La reacción llegó luego de que la conductora asegurara que la relación con Icardi había mejorado y que ahora existía comunicación entre ambos por el bienestar de Isabella y Francesca. Sin embargo, esa versión provocó la inmediata respuesta del delantero del Galatasaray, quien utilizó sus historias de Instagram para contradecirla y lanzar una serie de acusaciones.

Para respaldar su postura, Wanda compartió supuestas capturas de chats privados con Icardi, donde se veía un ida y vuelta entre ellos. Pero lejos de dar el tema por cerrado, el futbolista volvió a la carga con un extenso comunicado en el que desmintió las conversaciones difundidas por su ex y cuestionó duramente su accionar.

En el inicio de su mensaje, Icardi fue categórico y calificó a Wanda como una “mujer mitómana, completamente obsesionada” con su nueva vida. Además, la acusó de no haber superado la separación y de utilizar su nombre y el de su actual pareja para seguir en el centro de la escena mediática. El comunicado del deportista fue viral.

Mauro Icardi atacó con todo a Wanda Nara

El jugador también se burló de las menciones constantes que, según él, Wanda hace de su relación en el reality que conduce por Telefe. “Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’… ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, lanzó, en alusión directa a MasterChef Celebrity.

Luego, Icardi apuntó contra la veracidad de las pruebas difundidas por la mediática. “Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”, escribió, y sostuvo que, de ser reales, se mostrarían completos y sin ediciones.