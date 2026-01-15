Todas las parejas de Wanda Nara: quiénes fueron y sus romances

Las relaciones iniciales de Wanda Nara estuvieron marcadas por la controversia y un nivel de exposición que definió su vínculo con los medios desde muy joven.

La vida personal de Wanda Nara siempre despertó interés mediático desde sus primeros pasos en el espectáculo argentino. Con romances que atravesaron distintos momentos de su carrera, sus vínculos sentimentales se convirtieron en parte central de su exposición pública.

Los inicios mediáticos y una relación polémica

Antes de alcanzar una popularidad masiva, Wanda Nara comenzó a ser noticia por su relación con Daniel Stropparo. El vínculo se dio cuando ella tenía 18 años y él era un empresario de mayor edad. La relación estuvo rodeada de controversia, especialmente por la difusión de un video íntimo que circuló durante años en Internet y que marcó un antes y un después en la exposición mediática de la empresaria.

Rodrigo Cacciamani y un romance conflictivo

Otro de los primeros nombres asociados a la vida sentimental de Wanda fue Rodrigo Cacciamani. Según declaraciones públicas, la relación ocurrió varios años antes de que ella consolidara su figura mediática. El vínculo fue intenso y llegó a incluir una propuesta de casamiento que finalmente no se concretó. Con el tiempo, Cacciamani quedó envuelto en graves causas judiciales, lo que volvió a poner el romance en el centro de la atención pública.

Álvaro Navia, un vínculo fugaz

Durante el verano de 2007, Wanda mantuvo una breve relación con el humorista uruguayo Álvaro Navia. El romance fue corto y terminó rápidamente cuando él inició una relación con Vanina Escudero, con quien luego formó una familia. Aunque efímero, este vínculo también fue seguido de cerca por los medios de espectáculos.

Cristian “el ogro” Fabbiani y el salto al mundo del fútbol

La relación con Cristian “el Ogro” Fabbiani marcó el ingreso definitivo de Wanda al universo futbolístico. El exjugador, conocido por sus romances mediáticos, reconoció años más tarde que existió un vínculo. En ese momento, la empresaria atravesaba un período de cambios personales que luego la llevarían a una de las relaciones más importantes de su vida.

Maxi López y el matrimonio que la convirtió en figura internacional

En 2008, Wanda Nara se casó con el futbolista Maxi López, entonces jugador de River Plate. El matrimonio tuvo una fuerte exposición mediática y dio como resultado el nacimiento de tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. La relación llegó a su fin en 2013, en medio de acusaciones de infidelidad y un conflictivo proceso de separación que ocupó titulares durante meses.

Mauro Icardi y una historia marcada por el escándalo

Tras su divorcio de Maxi López, Wanda confirmó su relación con Mauro Icardi, quien había sido compañero y amigo de su exmarido en la Sampdoria. El romance estuvo rodeado de polémica desde el inicio y fue uno de los más comentados dentro de las parejas de Wanda Nara. Juntos tuvieron dos hijas y protagonizaron numerosos conflictos mediáticos, con idas y vueltas que culminaron en una separación cargada de escándalos.

L-gante y un romance en tiempos de wandagate

En los últimos años, sus romances continuaron despertando interés público y reafirmaron su lugar como una de las figuras más comentadas del espectáculo.

En plena pandemia, Wanda inició un vínculo con el cantante L-Gante. La relación se dio en un contexto de alta exposición, atravesado por el denominado Wandagate y versiones cruzadas sobre infidelidades. Aunque las fechas exactas del inicio del romance fueron motivo de debate, a mediados de 2024 la empresaria confirmó públicamente su relación con el músico tras anunciar el final de su historia con Icardi.

Martín migueles y los rumores más recientes

Desde fines de 2025 comenzaron a circular versiones sobre una supuesta relación entre Wanda Nara y Martín Migueles. Se trata de una figura rodeada de polémicas, con antecedentes familiares y judiciales que despertaron interés mediático. Aunque la información sobre el vínculo fue escasa y fragmentaria, su nombre se sumó a la lista de romances atribuidos a la empresaria.

A lo largo de los años, las parejas de Wanda Nara reflejaron distintas etapas de su vida personal y profesional, consolidando un perfil mediático que combina exposición, polémica y permanencia en la agenda del espectáculo.