Cómo se hizo famosa Wanda Nara: así alcanzó la fama la modelo y conductora

Wanda Nara en la actualidad es una exitosa empresaria, pero empezó como cualquier adolescente. El Patinando por un Sueño, Maxi López, Mauro Icardi y sus proyectos personales.

La vida de Wanda Nara, una de las empresarias más polémicas y mediáticas de Argentina, es bien conocida por todos. Sus historias trascendieron la televisión y se convirtieron en temas de conversación en todo el país. Desde los rumores de un posible vínculo con Diego Maradona hasta su relación con Maxi López y Mauro Icardi, la empresaria no deja de sorprender a todos con sus decisiones y su estilo de vida.

Pero antes de ser la exitosa empresaria que es hoy en día, Wanda comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como cualquier adolescente de 16 años en Boulogne (Provincia de Buenos Aires). Sus primeros trabajos fueron de niñera, moza, vendedora o en la animación de fiestas infantiles. Pero en 2005, decidió que lo suyo era el espectáculo y fue parte del elenco del espectáculo Humor en Custodia. Luego, estuvo junto a Jorge Corona en Corona Rey.

Su carrera en la televisión argentina alcanzó su punto máximo en 2007 cuando participó en el programa Patinando por un Sueño. Pero su vida dio un giro enorme cuando conoció a Maxi López, quien la llevó a Europa para comenzar una nueva vida en 2008. En 2013, la pareja decidió separarse en medio de diversas infidelidades de López y cuando ya habían nacido sus hijos: Constantino, Benedicto y Valentino López.

A pesar de los escándalos, Wanda Nara se convirtió en una exitosa empresaria y desde principios de 2023 aceptó trabajar como conductora de Masterchef. Actualmente es la encargada de los contratos de su marido, Mauro Icardi, y tiene su propia marca de maquillajes y mallas. También se encargó de negociar los contratos que el delantero tuvo con el Inter de Milán, el PSG y Galatasaray.

Wanda Nara y Mauro Icardi, reconciliados en Masterchef

De hecho, en una entrevista que le concedió a CARAS, Wanda Nara habló sobre la ostentación que a veces suele caracterizarla a la hora de mostrar objetos materiales en las redes. Sobre este asunto, la empresaria opinó: "No creo que una ropa o una marca te definan como persona", dijo y agregó: "Si es tu plata, tu dinero, no se lo robaste a nadie y te hace feliz, está todo bien".

Nara también habló de su futuro en Argentina y sus proyectos. "Durante quince años prioricé la crianza de mis hijos, hoy tengo nenes más grandes que puedo manejar de otra forma y que me permiten reencontrarme con lo que más me hace feliz, que es trabajar", destacó y añadió: "Nunca dejé de hacerlo, porque saqué mis marcas de ropa y de maquillaje, pero yo nací para estar en la tele y es el momento. Y como la televisión argentina no hay, tiene esa competencia minuto a minuto que en otras partes del mundo no se da".

A pesar de las críticas y los escándalos, Wanda Nara sigue adelante con su vida y sus proyectos. Su carrera en el mundo del entretenimiento y la industria de la moda y la belleza sigue en ascenso.