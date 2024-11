Resultados de elecciones en Uruguay 2024: quién gana hoy y es el nuevo presidente

Uruguay decidió hoy en balotaje quien gobernará el país por el próximos cinco años. Una hora antes del cierre de las urnas había votado el 80,9% del padrón electoral según informó el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak.

Quién es Yamandú Orsi

El candidato presidencial del Frente Amplio Yamandú Orsi en la primera vuelta electoral

Enamorado de la docencia y de la democracia: así se define Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio a la Presidencia de Uruguay, que definirá a su próximo jefe de Estado el domingo 24 de noviembre en un balotaje contra Álvaro Delgado, postulante del Partido Nacional. Orsi, dos veces intendente del departamento de Canelones, nació en una zona rural pero creció como citadino, en un momento en que la vida de ciudad era más artesanal que hoy. En una campaña en la que fue víctima de una falsa denuncia, recibió el apoyo público del ex presidente de su país y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica.

Hasta los cinco años, vivió en la zona rural que está entre Santa Rosa y la ciudad de Canelones; en 1973, año en que cumplió seis, comenzó la dictadura cívico militar que duraría hasta 1985 en Uruguay. Es decir, prácticamente toda la infancia de Orsi estuvo atravesada por el cercenamiento de las libertades individuales y colectivas promovidas por los presidentes de facto. "Tuve la suerte de pasar de la adolescencia a la juventud en ese proceso maravilloso del Uruguay que fue la recuperación de la libertad y la democracia. También me enamoré de esa forma de convivir, que es con la que convivimos ahora", reflexionó el candidato del Frente Amplio en una entrevista que hizo en 2023 con El Observador, de Uruguay.

Quién es Álvaro Delgado

El candidato presidencial de centro-derecha Álvaro Delgado durante su mitin de cierre de campaña, en Las Piedras

El actual presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou lo definió como "una joyita". Fue en 2008 cuando intentaba sumarlo a su agrupación, con la que en el correr de los años ganó preponderancia en el Partido Nacional (PN), hasta convertirse en presidente de Uruguay en 2020. Sin embargo, su presencia no encandila como lo hace una piedra preciosa. “Yo siento que soy un candidato que quizás no es el que entusiasma a las masas”, reconoció Álvaro Delgado en uno de los últimos spots antes de las elecciones generales de octubre. “Uno tiene que ser también crítico consigo mismo, autocrítico, aunque no al punto de flagelarse. Quién es Álvaro Delgado, el candidato oficialista que busca retener el poder en las elecciones en Uruguay.

Delgado es de Montevideo, pero su carrera política comenzó en Paysandú. Su padre simpatizaba con el Partido Colorado y su madre era de la Unión Cívica -ambos partidos forman parte hoy de la Coalición Republicana que encabeza Lacalle Pou. ¨Pero él nació blanco”, según Alberto Volonté, el ex embajador en Argentina e histórico dirigente del PN (también conocido como blanco) y uno de sus “descubridores”. En la primera vuelta, celebrada el 27 de octubre, Álvaro Delgado obtuvo el 28,2% y estuvo a casi 18 puntos del ganador, Yamandú Orsi.

Noticia en desarrollo