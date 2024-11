Elecciones en Uruguay: Orsi y Delgado se enfrentan en un balotaje ajustado 

La previsión para este domingo es que la noche en Uruguay sea un poco más larga que de costumbre. Así lo avizoran las encuestas que evaluaron la intención de voto para ambos candidatos que disputarán el balotaje para la presidencia este domingo en Uruguay y se mantienen a una distancia de entre 1 y 4 puntos: Yamandú Orsi, del Frente Amplio; y Álvaro Delgado, del Partido Nacional-Coalición Republicana. Ambos son “herederos de” José Pepe Mujica y Luis Lacalle Pou y, al igual que ellos, se sientan cada uno en las antípodas del otro en unas elecciones que se dirimen entre “el cambio” y la “continuidad”, con un modelo que quiere afianzar el giro a la derecha y, otro, que vira hacia la izquierda progresista.

Son 2,7 millones las y los electores uruguayos habilitados para este domingo que deberán votar para definir quién estará al frente del país por los próximos cinco años, a partir del 1° de marzo de 2025. Las urnas estarán abiertas desde las 8 y el cierre está previsto para las 19.30 y quienes permanezcan en la fila a esa hora también podrán ejercer su derecho al voto.

La decisión que tomen las y los uruguayos definirá lineamientos políticos internos en una sociedad que debió atravesar la peor sequía de la historia con el consecuente desabastecimiento de agua potable, que está preocupada por la criminalidad, la pobreza y la economía.

También va a dirimir su posición a nivel regional y su accionar en la arena internacional. Aunque la postura de ambas fuerzas no difiere mucho en relación al Mercosur -bloque que comparte con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia-, sí mantienen diferencias en cuanto a las afinidades y el tipo de vínculos que podrían llegar a impulsar dentro del bloque con un Brasil y una Argentina más o menos cercanos dependiendo de si se impone el frentamplista Orsi o el nacionalista Delgado.

Dos modelos de país

“Hay dos modelos de país en juego, dos modelos de políticas de desarrollo”, marcó la directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Karina Batthyány. En el análisis que hizo en su programa semanal, la especialista destacó un punto en común de ambos frentes: la ausencia de la agenda de género, de los derechos de las mujeres y diversidades.

Batthyány apuntó que en 2023 fueron 49 los asesinatos de mujeres y que el 40% de ellos fueron femicidios. Además, que aumentó el porcentaje de hogares pobres encabezados por mujeres: 7,5, en 2019; y 8,8, en 2023.

Ahora bien, en su caracterización de las propuestas, señaló que Delgado “centra sus ideas en mantener las principales líneas de reformas liberales”. En ello, incluyó lo relativo al control fiscal -modificado en la Ley de Urgente Consideración, LUC, impulsada por Lacalle Pou-, las inversiones privadas y la discusión del sistema de seguridad social. En el ámbito de la política exterior, dijo que “se plantea fortalecer las alianzas comerciales internacionales, especialmente con la Unión Europea y China”, así como la “inserción internacional”, algo viene acompañado de la iniciativa por la flexibilización del Mercosur, un caballito de batalla que también es compartido por la izquierda.

Otro punto que marcó, es la seguridad, una de las principales preocupaciones ciudadanas al momento en un país en donde la tasa de homicidios que se mantiene alta. Según la organización Insight Crime, en 2023 fue de 11,2% y el Gobierno apuntó que bajó algo más del 5% en el último año. En esta problemática se combinan drogas y crimen organizado y los ajustes de cuentas son las principales razones de los asesinatos. Allí, “propone aplicar una política de mano dura con énfasis en el componente de la represión y control a la delincuencia y al narcotráfico”, apuntó Batthyány. Algo de ello, se contó también en esta nota.

Respecto a Orsi, señaló que el candidato reconoce un “estancamiento” en áreas como: reducción de las desigualdades, refuerzo del rol del Estado como garante de derecho sociales, en materia de salud, educación y vivienda.

En términos de política exterior, una materia que apareció poco en la agenda, Orsi ofreció a su país como “articulador” entre los dos grandes socios del Mercosur, que son Brasil y Argentina, cuyos presidentes -Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei- nunca mantuvieron un encuentro formal y no cosechan otra cosa más que disgustos. Como se contó aquí, también, el partido del expresidente Mujica “piensa a la región como un espacio de plataforma de construcción” así como de proyección global, hace hincapié en la cooperación sur-sur en clave científico tecnológica.

Las encuestas y las estrategias

En la primera vuelta que se llevó a cabo el 27 de octubre pasado ninguno de los candidatos llegó al 50+1% que eran necesarios para triunfar. Orsi alcanzó el 43,86 % de los votos y Delgado, el 26,7 %. Con los resultados en la mano, ambas campañas pusieron manos a la obra y desplegaron sus estrategias para poder captar a aquellas personas que todavía no habían logrado conquistar.

El Partido Nacional puso en marcha el mismo plan que en 2019 con Lacalle Pou, pero con algo más de organización, tiempo y conocimiento que en aquel entonces: apostó a consolidar los votos de cada uno de los candidatos de la Coalición Republicana que se presentaron por separado y que aquel domingo, todos juntos, rozaron el 47% de los votos emitidos. “La coalición tiene 100.000 votos más (que el FA), son votos muy fidelizados, ganar vamos a ganar, es muy difícil que en tan poco tiempo unos votos tan fidelizados se den vuelta”, dijo confiado a El Destape el senador electo Sebastián da Silva, del PN.

En esa estimación contó el 16,03% que sacó el Partido Colorado; los 2,48% del partido militar Cabildo Abierto y el 0,5% de su desagregado Partido Constitucionalista Ambiental; y el 1,70 del Independiente, que atravesaron tensiones a lo largo de la gestión y mantienen diferencias, pero que ahora supieron encolumnarse detrás del candidato blanco. Las últimas encuestas de Factum, Equipos, Opción y Cifra, publicadas por El Observador, indican que el dato es más o menos certero. En orden, prevén: un 46,6%; 46,2%, 45,5% y un 46,4%, en todos los escenarios por debajo del FA, pero con un margen de error del poco más del 3%.

Cuando Da Silva habló con este medio era la primera vez que el productor agropecuario militante del partido blanco viajaba al país para hacer campaña e impulsar la organización de la comunidad uruguaya oficialista en este suelo. La estrategia fue copiada al propio Frente Amplio, que históricamente movilizó a su militancia para cruzar el río y ejercer el derecho al voto en el propio territorio. La convocatoria comenzó con unos 300 inscriptos, pero ya para el viernes anterior a la elección alcanzaron unos 1800, según indicaron fuentes de la campaña nacionalista en Argentina a El Destape.

Delgado y su vice, Valeria Ripoll, conforman una dupla que combina el perfil “negociador” -que destacan de la mano derecha de Lacalle Pou, quien fue, además, la cara de las medidas implementadas en pandemia, y “lo popular”, que la candidata se adjudica a sí misma. “Lo popular no está en el Frente Amplio. Si uno piensa en una fórmula popular y representativa del Uruguay esa es la nuestra. Yo soy una mujer trabajadora, mamá de tres hijos, he peleado toda mi vida. Creo que hay mucha gente que se ve representada y que ha puesto una gran responsabilidad en mí de poder ser la voz de toda esa gente en donde se toman las decisiones”, dijo a este medio la exdelegada sindical, ex integrante del Partido Comunista y del FA.

La dupla y la coalición hablan de “continuismo” o de “segundo piso de transformaciones” cuando se dirigen al electorado, porque su intención es “profundizar” las políticas que se llevaron adelante en estos cinco años: seguridad -con una perspectiva punitivista- e “inserción internacional” con una mirada liberal, son dos ejes de esa agenda. También hablan de "diálogo" con el resto de las fuerzas, pero dicen que no dudarán en usar decretos en caso que el FA consiga mayorías en el Congreso para modificar alguna normativa, como la polémica reforma previsional de la que se contó acá.

Desde el Frente Amplio la organización desde Argentina está más aceitada y, según informaron desde el comando de campaña de Orsi a este medio, en la primera vuelta se movilizaron unas 1500 personas. Ahora, por lo menos, son unas cinco mil las que viajarán en buque para cruzar el Río de la Plata que se organizaron desde los 22 comandos que existen del partido en el país.

El mensaje que apostó a instalar el FA es el de “los compromisos y el cambio seguro”, también hizo énfasis en puntos flojos de la gestión Lacalle Pou, como la distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza, la ampliación de las políticas sociales y la mejora en la seguridad.

En todas las encuestas, la dupla de Orsi y Carolina Cosse es la preferida. Factum, Equipos, Opción y Cifra prevén, de igual manera, que el escenario será ajustado. En orden los números son: 47,%; 48%; 49,7% y un 47%.

Expertos electorales y fuentes de la Corte Electoral informaron a El País que, por lo que indican las encuestas, la tendencia comenzará a verse después de las 20.30.

Las principales propuestas

Pasadas las elecciones generales, la Coalición Republicana se reorganizó y unió sus propuestas que sintetizaron en 22 ejes y 400 puntos bajo el nombre de “Compromiso país”.

“Este nuevo programa va en la misma línea de certidumbre y previsibilidad, con un mensaje de unidad y esperanza, consolidando a la coalición como el proyecto político más votado”, dijo Delgado al presentarlo. Las principales iniciativas abarcan: economía, la formación un país "más abierto", la búsqueda de bajar el costo de vida de los uruguayos, la conformación de un Estado “más simple” -que implica la reducción de personal-, primera infancia, salud mental, discapacidad, adultos mayores, bienestar animal, seguridad y protección ciudadana, defensa y soberanía nacional, ambiente y trasparencia y ética pública.

Las propuestas del Frente Amplio están consolidadas en las Bases Programáticas del partido, en donde realizan un análisis exhaustivo análisis en los ámbitos del desarrollo, bienestar, cultura, género, responsabilidades del Estado, territorio y geopolítico. Por su parte, Orsi en su campaña, hizo énfasis en la seguridad ciudadana, el desarrollo económico sostenible y el cuidado y la protección social, especialmente en salud y educación. En su misión por poner a la ciencia en el foco de su gestión, propuso crear parques tecnológicos especializados en ciencia de datos, internet e inteligencia artificial.