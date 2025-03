Los tres ejes de la campaña de Larreta y un Macri todoterreno

En un escenario electoral porteño fragmentado, Horacio Rodríguez Larreta aparece como una figura llamativa. Por su transversalidad, el ex jefe de Gobierno le robará votos a los distintos sectores políticos y, como quienes supieron ser sus compañeros de alianza, pescará en la misma pecera que varios. La Ciudad muestra, a días del cierre de listas, un final completamente abierto y todos buscarán perder la menor cantidad de adhesiones posibles y robar lo más que se pueda.

El ex jefe de Gobierno encara la campaña a partir de tres ejes. Tres conceptos que lo definen pero que también, según su criterio, lo diferencian de la actual gestión porteña. La escucha es uno de los factores que se puso en valor y que ocupará un lugar clave en la carrera electoral hasta el 18 de mayo.

Cuaderno en mano, Larreta recorre la Ciudad hace meses, ahora con la idea de no dejar pasar ninguna de las quejas, reclamos o aspiraciones de los vecinos de la Capital Federal. Cuando anunció su candidatura, una de las razones que esgrimió para volver a la primera plana fue que “Buenos Aires está mal y nadie te escucha”.

El otro eje central de campaña es el de los resultados. En 2023, la carrera por la presidencia de la Nación buscó humanizar a Larreta sin tener en cuenta que su principal virtud siempre fue la gestión y no la práctica de una personalidad descontracturada. Una de las mayores críticas que le hacen a Horacio quienes supieron tratar con él, y que aún lo hacen, es que en los últimos meses al frente de la administración porteña se le desbandó un poco el manejo de la CABA producto de la campaña nacional.

Larreta vuelve, con este nuevo desafío político, al lugar que mejor le queda y en el que se siente más cómodo. Casi como un robot, los críticos de la gestión actual recuerdan los modos de trabajo del ex jefe de Gobierno: despertador muy temprano, reuniones fuera de las oficinas durante recorridas en las calles, articulación constante con ministerios, seguimiento de casos y muchas otras medidas concretas para aplicar el famoso “método” que, se acusa, se abandonó.

El cuaderno grafica gran parte de esos dos conceptos. La escucha, volcada a una hoja, casi como la consolidación de un compromiso, y la creación de una suerte de check list, con problemas a resolver y algunas soluciones para ellos. “Así construimos una agenda real, centrada en lo que necesitan los porteños”, dijo Horacio.

El tercer eje de campaña es el futuro. El futuro entendido como aquel horizonte de crecimiento y progreso para la Ciudad, pero también el que refiere a la renovación dirigencial. Desde el Movimiento al Desarrollo, el larretismo decidió impulsar un programa de “audaces”, desarrollado durante el 2024 para “potenciar el trabajo” de quienes, en todo el país, comandan proyectos que apuntan a “transformar sus comunidades” con cambios concretos y duraderos.

No es la primera vez que Larreta apunta a convocar a la sociedad civil para participar de política y renovar la dirigencia. En 2023, desde el gobierno porteño impulsó el proyecto de Listas Abiertas, también impulsado por el legislador Emmanuel Ferrario. En ese entonces, se anotaron más de 16 mil personas para, después de un proceso de selección, abrirles las puertas del partido e integrar a alguno de ellos a las listas de precandidatos legislativos.

Los sondeos

Según el último sondeo de González Fraga, realizado la semana pasada en la CABA a partir de 1600 casos, el ex jefe de Gobierno no está mal posicionado en el tablero electoral. Leandro Santoro de UP es el mejor ubicado, un escenario que también barajan los ex socios de Juntos por el Cambio, beneficiado por la fractura de la alianza que gobierna la Ciudad y la de los libertarios, en caso de que Ramiro Marra juegue en estos comicios. Ante este inconveniente y la falta de nombres con arrastre, no se descarta, según los rumores, que la lista violeta pueda tener algún periodista famoso en su cabeza. Ya hay nombres que suenan en las conversaciones de la dirigencia.

En este escenario, para González Fraga, Larreta aparece como el mejor ubicado por fuera de esas opciones polarizantes. Llama la atención, sin embargo, que el PRO se presente muy alejado de la punta, recién en un séptimo lugar, al lado de la UCR, con María Eugenia Vidal a la cabeza. Un ex aliado de Juntos por el Cambio aseguró que, en todos sus sondeos, el macrismo está tercero. Una visión no compartida por los amarillos que, todavía, tienen varias opciones para liderar la boleta.

Mauricio Macri volvió a caminar las calles porteñas para sacarse fotos con vecinos, jubilados, comerciantes, todos sectores golpeados. Según el Índice de Irascibilidad de los Argentinos elaborado por Casa Tres, los mayores de 66 años son los más enojados con el gobierno nacional y el PRO pareció haberlo visto a la hora de diagramar sus recorridas.