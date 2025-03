Las elecciones porteñas del 18 de mayo para elegir legisladores se volvieron sorpresivamente de extrema relevancia para las generales de octubre y para el futuro del Gobierno, sobre todo en su negociación con el PRO y con Mauricio Macri. Los Milei se juegan toda la interna ahí. La gran incógnita hoy es qué nombre va a poner La Libertad Avanza para encabezar la boleta de mayo y meterse en la contienda con políticos de renombre como Leandro Santoro y Horacio Rodríguez Larreta. El principal candidato libertario es Manuel Adorni. El vocero mide bien, tiene buena imagen, sabe hablar y tiene un nivel de conocimiento altísimo. Los cuatro requisitos necesarios para ser parte de esta batalla porteña.

Sin embargo, Karina Milei duda en poner ahora a quien podría ser una especie de "ancho de basto" a jugar en la primera mano. En el entorno de la Secretaría General de Presidencia creen que podrían quemarlo ahora. "No tenemos muchos candidatos así para la Ciudad pero sabemos que no va a ser esta una elección de tercios. Va a haber como cinco midiendo similar", argumentan a El Destape desde el karinismo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Balcarce 50 saben que si pierden en mayo contra el PRO se van a tener que sentar a negociar de otra manera para octubre. "El PRO menos de 20 puntos no va a sacar en CABA, vaya quien vaya. Si llegamos a perder con Adorni, ¿qué hacemos?", expresó un karinista. En el Gobierno, además, ven como posible que el triunfo sea de Leandro Santoro. "Pero ojo, porque todos se restan. Larreta le va a restar a Santoro. También Martín Lousteau o quien vaya de los radicales", especulan.

El problema del ex aliado

A la batalla de LLA contra el PRO se suma un jugador que puede armar un lío bárbaro: Ramiro Marra, enemigo público de la hermanísima. Alrededor de Karina creen que el legislador libertario juega y será candidato. "Nosotros creemos que va a ser candidato y eso nos perjudica. Pero tal vez si va Adorni, se baja porque pierde", reflexiona un funcionario en la Rosada.

La persona que tiene la lapicera completa es Karina Milei. Decidirá ella y por ahora hay muchas dudas con Adorni. Hay más datos en contra para la candidatura de Adorni: al vocero lo quieren en Casa Rosada y además él le dice a su entorno en privado que no quiere ser candidato para ir al Congreso.

Una persona que está teniendo poquísima incidencia en el armado de listas es Santiago Caputo. El asesor quedó excluido. Tiene opinión pero poca relevancia. Y aún se desconoce si podrá arrimar a alguien a las listas.

¿Vuelven las candidaturas testimoniales?

En el entorno de Caputo el nombre que más seduce es el de Patricia Bullrich para CABA. La ministra tiene buena imagen en la Ciudad de Buenos Aires pero tampoco quiere ser candidata.

En Casa Rosada ya vuela el fantasma de las candidaturas testimoniales y ya hay voces a favor entre los libertarios. "Sos candidato, ganás ahora en mayo y tenés que asumir en diciembre. Ya se olvidaron todos. Podemos hacerlo. Es una posibilidad", lo justificó un funcionario en Balcarce 50.

Milei no será parte de la contienda en CABA. "No va a hacer campaña, no se va a meter en esta primera mitad de año. Lo guardamos para la segunda mitad de año, que ahí sí va a estar", revela una persona del entorno de Milei a El Destape. Conferencias, charlas y hasta recitales en las provincias piensan para el Presidente y su campaña con La Libertad Avanza de julio a octubre.