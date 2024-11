A qué se dedica y cómo está hoy Rosa Mateyko, la hija de Juan Alberto Mateyko.

Rosa Mateyko, de 33 años, es hija del icónico conductor Juan Alberto Mateyko y la actriz Naanim Timoyko. Aunque Rosa optó por mantener un perfil discreto, su padre, siempre orgulloso, no duda en compartir momentos especiales de su vida en redes sociales.

Rosa pasó los últimos seis años viviendo en Barcelona, España, donde trabajó en el ámbito de la publicidad. Su experiencia en el exterior no solo la enriqueció profesionalmente, sino que también le permitió formar un vínculo especial con su pareja, Santi Solari Costa, quien la acompañó durante esta etapa.

Rosa Mateyko regresó a la Argentina tras varios años viviendo en el exterior.

Hace apenas una semana, Rosa y Santi regresaron a Argentina, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Juan Alberto compartió con emoción la noticia en Instagram, donde publicó una foto de la pareja en el aeropuerto y expresó: "Después de 6 años, culmina una etapa y empieza otra. Familia, amigos con los brazos abiertos para abrazarlos".

El regreso de Rosa llenó de felicidad a su familia, especialmente a su padre, quien también adelantó que pronto se reunirá con sus dos hijos, Rosa y Juan Bautista. "¡A disfrutarnos!", escribió el animador junto a otra imagen familiar.

Aunque Rosa mantiene privadas sus redes sociales, es evidente que este retorno a Argentina representa una etapa llena de proyectos y desafíos. Por el momento, no se conocen detalles sobre si continuará su carrera en publicidad o explorará nuevos horizontes.

Juan Alberto Mateyko habló de los rumores de romance con una famosa mediática: "Abierto"

El legendario conductor y actor de 78 años, Juan Alberto Mateyko, decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su posible romance con una reconocida mediática y habló por primera vez de su vida sentimental. El célebre locutor de Radio Mitre abrió su corazón y reveló detalles sobre su vida emocional actual, despejando algunas dudas que circulaban en los medios.

Durante una emisión radial, la imitadora Fátima Flórez, encarnando a Susana Giménez, aprovechó la ocasión para preguntarle directamente a Mateyko sobre su situación amorosa. "¿Estás enamorado de Ana Rosenfeld?", preguntó Fátima/Susana, a lo que Mateyko respondió con franqueza y seriedad. "Soy muy amigo de Ana desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto. Es una mujer bella, es una mujer como para enamorarse", confesó el comunicador.

No obstante, Mateyko también señaló que Ana Rosenfeld aún está lidiando con el dolor por la pérdida de su esposo, Marcelo Frydlewski, quien falleció en octubre de 2021.

Además, el conductor de Radio Mitre ofreció una entrevista en Intrusos, donde aclaró que está abierto al amor y espera que las relaciones surjan de manera natural. "Mi corazón está abierto. Pero yo no soy tindero, me da pudor", bromeó Mateyko en alusión a la aplicación de citas.

"No tengo expectativas específicas. Me gustaría que alguien me llegue a los ojos, al corazón, al intelecto. Quiero disfrutar de esta etapa de mi vida y divertirme. Que tenga muy buen humor, que soporte mi concentración en lo metódico que soy", añadió Juan Alberto, quien está listo para darle una oportunidad al amor, luego de varios años en pareja.