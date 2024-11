Alerta amarilla por tormentas y granizo este domingo: a qué hora llueve en Buenos Aires.

Tras un fin de semana de temperaturas bastante elevadas, que adelantan el verano que se vivirá en el país, las lluvias llegarán para traer alivio, ya que vendrán acompañadas de un descenso de las temperaturas. Las tormentas y el granizo están previstas en varias áreas del país y ya incluso se conoció a qué hora llegará el agua a Buenos Aires.

Según informaron hace algunos días atrás, el frente frío vendrá desde el sur y tendrá impacto directo en la zona pampeana del país. Precisamente, según dieron a conocer en Metrored, el mismo" avanzaría por la región central desde el domingo hasta el martes, potenciándose fundamentalmente durante el lunes". Para ese momento, se estima que habrá fuertes lluvias y tormentas sobre gran parte de la región centro del país. Pero en Buenos Aires la lluvia llegará antes de lo esperado, registrándose las primeras tormentas en la noche del domingo.

El SMN emitió una alerta amarilla para advertir sobre las lluvias: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual". En este marco, precisaron que la lluvia podría llegar cerca de las 19 y extenderse durante toda la noche.

Lluvias intensas provocan desborde de río e inundaciones en las afueras de La Paz

Al menos 26 personas resultaron heridas y más de 40 casas quedaron dañadas luego de que fuertes lluvias provocaran el desborde del río Pasajahuira el sábado por la noche, inundando un vecindario de las afueras de La Paz y dejando a muchos vecinos atrapados en sus casas.

"Había gritos, había una desesperación terrible", dijo la presidenta del barrio Bajo Llojeta, Julieta Clavijo, a Reuters. "Una niña de cuatro años está desaparecida y sus padres están desesperados, la gente ha tenido que salir por el techo de sus casas porque no había forma de salir porque el lodo ya estaba hasta este lugar", agregó.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, confirmó que los equipos de rescate estaban buscando a una niña. Unos 300 militares estaban desplegados para evacuar a los residentes y limpiar la zona, dijeron las autoridades locales.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, también visitó el área y prometió "hacer todos los trabajos que sean necesarios" para restablecer el área y abrir una investigación sobre el desastre. "No puede quedar así", afirmó. Andrea Quispe, una residente del barrio, dijo que su casa estaba inundada y que el lodo seguía subiendo. "Necesitamos más ayuda, más maquinaria. Esta ayuda no es suficiente, estamos a tiempo de salvar mi casa pero nadie me ayuda", relató.

Las intensas lluvias, agravadas por tormentas tropicales, también afectaron América Central, aislando a comunidades enteras en Honduras y destruyendo partes de los cultivos de café en Costa Rica.