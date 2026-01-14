Cuántos hijos tienen Maxi López: quiénes son y con quién los tuvo

Maxi López es padre de cinco hijos, fruto de dos relaciones distintas, que reflejan las diferentes etapas de su vida personal y familiar.

La vida personal de Maxi López suele generar interés tanto por su pasado mediático como por su presente familiar. A lo largo de los años, el exfutbolista formó una familia numerosa con distintas etapas bien marcadas. Repasar la historia permite entender cuántos hijos tiene Maxi López, quiénes son y con quién los tuvo, un tema que despierta búsquedas constantes en la actualidad.

Los hijos de Maxi López y su etapa familiar con Wanda Nara

La primera etapa familiar de Maxi López estuvo vinculada a su matrimonio con Wanda Nara, con quien tuvo tres hijos. Esa relación ocupó durante años un lugar central en la escena mediática, tanto en Argentina como en Europa, debido a la carrera futbolística del delantero y a la exposición pública de la pareja.

Durante su matrimonio con Wanda Nara, Maxi López se convirtió en padre por primera vez

El primer hijo del matrimonio fue Valentino Gastón López Nara, nacido en 2009. Se trata del único de los hijos de la pareja que nació en Argentina, en un momento en el que la carrera deportiva de López aún mantenía un fuerte vínculo con el país.

Luego llegó Constantino López Nara, el segundo hijo, nacido el 8 de diciembre de 2010 en la ciudad italiana de Catania. Para ese entonces, la familia ya se encontraba instalada en Europa, acompañando los compromisos profesionales del futbolista.

El tercer hijo fue Benedicto López Nara, nacido el 20 de febrero de 2012 en Milán, Italia. Con su llegada se completó la etapa familiar del exjugador junto a Wanda Nara, marcando un período clave en su vida personal.

Quiénes son los hijos de Maxi López con Daniela Christiansson

Tras su separación de Wanda Nara, Maxi López inició una nueva relación con la modelo sueca Daniela Christiansson. Con ella formó una familia más alejada del ruido mediático, enfocada en una vida cotidiana más reservada en Europa.

La primera hija de la pareja es Elle, nacida el 31 de marzo de 2023 en Londres. Actualmente, la familia reside en Suiza, donde comparten una vida tranquila. A través de redes sociales, tanto López como Christiansson suelen mostrar momentos cotidianos junto a la pequeña, que rápidamente se convirtió en una presencia habitual en sus publicaciones.

A pesar de su corta edad, Elle ha posado para marcas de ropa infantil, combinando juegos y curiosidades propias de la infancia con una naturalidad que se refleja en cada aparición pública. Esa exposición cuidada la posicionó como una figura recurrente en el universo digital de sus padres.

El nacimiento de Lando y la polémica que rodeó su llegada

El segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson es Lando, nacido el 31 de diciembre a las 9:22 de la mañana en Suiza. Su llegada al mundo estuvo rodeada de polémica luego de que trascendieran declaraciones del exfutbolista sobre el parto.

Según se conoció, la modelo sueca deseaba un parto natural, luego de haber atravesado una cesárea en el nacimiento de Elle. Sin embargo, la situación cambió debido a compromisos laborales de López, quien debía regresar para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

El propio exjugador contó que habló con los médicos para adelantar la cesárea, una decisión que generó una fuerte reacción en redes sociales. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y provocaron críticas de numerosos usuarios, que cuestionaron el rol del futbolista en ese momento tan delicado.

La llegada del segundo hijo de la pareja generó repercusiones en redes sociales luego de que se conocieran detalles sobre el parto y decisiones tomadas en ese contexto

Cuántos hijos tiene Maxi López y cómo se conforma su familia hoy

En total, cuántos hijos tiene Maxi López es una de las preguntas más buscadas: el exfutbolista es padre de cinco hijos. Tres nacieron de su matrimonio con Wanda Nara y dos son fruto de su relación actual con Daniela Christiansson. Así, los hijos de Maxi López reflejan distintas etapas de su vida personal, marcadas por cambios de país, de pareja y de perfil público, pero siempre con la familia como eje central.